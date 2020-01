OPEC možno v dôsledku čínskeho vírusu predĺži súčasné obmedzenia v ťažbe ropy

dnes 13:46 -

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) uvažuje o predĺžení súčasnej dohody o obmedzovaní ťažby minimálne do júna a nie je vylúčené ani prípadné prehĺbenie produkčných škrtov. Tieto kroky chce organizácia urobiť v prípade, že šírenie nového koronavírusu v Číne výrazne zasiahne do dopytu po rope. Uviedli to zdroje z OPEC.

Pokles cien ropy v posledných dňoch, keď trhy reagovali na vývoj v Číne, zvýšil pozornosť zástupcov OPEC a viacerí predstavitelia organizácie sa usilovali trhy upokojiť. Zároveň zintenzívnili vzájomné diskusie o tom, ako najlepšie reagovať na prípadný pokračujúci pokles cien, uviedli zdroje z OPEC.

"Vysoko pravdepodobné je ďalšie predĺženie súčasných produkčných limitov a možné je aj prehĺbenie ťažobných škrtov," informoval zdroj z OPEC. Zároveň dodal, že vplyv vírusu šíriaceho sa v Číne na dopyt po rope bude jasnejší v priebehu týždňa.

Aj ďalší zdroj z OPEC očakáva predĺženie terajších produkčných škrtov. "Predĺženie je vysoko pravdepodobné...do konca júna," povedal. Dodal však, že ďalšou možnosťou je opätovné predĺženie súčasných limitov do konca tohto roka. Prípadné prehĺbenie ťažobných škrtov je "možné," avšak až vtedy, keď to bude nevyhnutné.

Podľa ďalších zdrojov je v obmedzovaní ochotné pokračovať aj Rusko. Ako uviedol zdroj oboznámený s jeho postojom, napriek tomu, že Moskva pôvodne chcela dohodu o obmedzovaní produkcie ukončiť v marci, je ochotná v nej pokračovať, ak cena ropy Brent bude zotrvávať pod 60 USD (54,42 eura) za barel (159 litrov).