Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:- od 3. decembra v čase od 07.30 h do 24.00 h, 3. – 5. decembra v čase od 00.00 h do 24.00 h a 6. decembra v čase od 00.00 h do 17.30 h v úseku Lietavská Lúčka - Rajec.

V rámci výluky sa koná úprava priecestného zabezpečovacieho zariadenia v km 15,479. Úprava sa realizuje z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy na priecestí.

Uvedená výluka nemá žiadny vplyv na osobnú železničnú dopravu.- od 4. októbra v čase od 08.00 h nepretržite do 9. decembra do 08.00 h v ŽST Rimavská Sobota, od 5. novembra v čase od 18.00 h nepretržite do 9. decembra do 18.00 h v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa.

Výluka sa realizuje z dôvodu rekonštrukcie výhybiek. Práce realizuje externá firma.

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa, Rimavská Sobota - Hnúšťa budú od 2. – 8. decembra a v úseku Rimavská Sobota – Tisovec od 2. – 6. novembra nahradené autobusovou dopravou.Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.