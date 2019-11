VšZP volá po výraznejšom používaní biologicky podobných liekov

dnes 17:31 -

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa v snahe sprístupniť biologickú liečbu väčšiemu počtu poistencov a zaviesť do liekovej politiky čo najvyššiu efektivitu zasadzuje za používanie biologicky podobných liekov tzv. biosimilárov. To je na Slovensku v porovnaní s inými krajinami Európskej únie nízke. Až 80 % z pätnástich najnákladnejších liekov používaných na Slovensku predstavujú biologické lieky. Ich ročné náklady na jedného pacienta predstavujú viac ako 10 tisíc eur a neustále rastú. Polovici pacientov, ktorí sa v tomto roku začali liečiť biologickou liečbou, mohli byť pritom nasadené priamo biosimiláre. Príkladom pre nás môžu byť severské krajiny. Zastúpenie biosimilárov je vo Švédsku 71 % a v Dánsku až 88 %. Ako ďalej informovala poisťovňa, biosimilárne lieky boli aj témou jej stretnutia so zástupcami ústavných zdravotníckych zariadení.

Biotechnologický pokrok v ostatných rokoch umožnil bežné využívanie biologických liekov pri liečbe mnohých závažných ochorení. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti však môžu už dnes pri liečbe používať aj biologicky podobné lieky, ktoré sú omnoho lacnejšie a mnohé štúdie opakovane potvrdzujú ich účinnosť a bezpečnosť. „Zameniteľnosť originálu za biosimilár ako aj biosimilárov medzi sebou je preukázaná a netreba v nej vidieť strašiaka. Dnes už neexistuje medicínske odôvodnenie, prečo by pacient namiesto omnoho drahšieho biologického lieku nemohol byť liečený biosimilárom,“ povedala na stretnutí so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková. Dodala, že podstatnú úlohu pri prechode na biosimilár zohráva v komunikácii s pacientom jeho ošetrujúci lekár.

Najväčšia zdravotná poisťovňa na trhu vidí vo využívaní biologicky podobných liekov veľký potenciál. Ako prvá z poisťovní začala v tejto oblasti s centrálnym obstarávaním. „Celý systém však bude fungovať až vtedy, keď poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú pri liečbe používať práve centrálne nakupované lieky. Ide o strategicky významný krok, ktorý upevní pozíciu VšZP pri rokovaniach s výrobcami liekov v budúcnosti,“ uviedla Hlinková. Zároveň dodala, že tému centrálne nakupovaných biosimilárov považuje za jednu z kľúčových oblastí, na ktoré sa chce VšZP zamerať. Poisťovňa zároveň upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na platnú legislatívu, ako aj na príkaz ministerky zdravotníctva, z ktorých vyplýva povinnosť využívať centrálne nakupované lieky.