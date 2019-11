Nákup darčekov by sa nemal odkladať na poslednú chvíľu

dnes 12:01 -

Predvianočné týždne sú pre obchodníkov najsilnejším obdobím roka. Rastu objednávok o desiatky percent pritom čelia aj internetové obchody. Podľa prieskumu kuriérskej spoločnosti DPD E-shopper barometer 2018, robia Slováci takmer každý desiaty nákup na internete (9,4 %). Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti DPD Petra Pavuka by však tento rok mali ľudia myslieť na vianočné nákupy o niečo skôr. "Ak chce mať zákazník istotu, že balík dorazí načas, posledné darčeky by mal objednať tak, aby boli na prepravu odovzdané do 17. decembra. Zákazník by si mal overiť, či má e-shop daný tovar na sklade, a bude ho vedieť obratom odoslať," odporúča Pavuk.



Najmä pri objednávkach z menších e-shopov je dobre myslieť na časovú rezervu. Pri objednávkach zo zahraničných internetových obchodov však môže byť čas dodania dlhší. Z krajín mimo EÚ môže balík cestovať k zákazníkovi 4 až 11 dní. Ak sa objednáva napríklad z USA alebo Číny, musí sa počítať tiež so zdržaním spôsobeným colným konaním.

DPD odhaduje, že počas predvianočných týždňov sa počet prepravených zásielok zvýši takmer o 60 % oproti zvyšku roka.