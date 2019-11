Francúzsky konglomerát LVMH kupuje klenotníctvo Tiffany za viac ako 16 miliárd dolárov

dnes 10:31 -

Francúzsky konglomerát LVMH, ktorý sa zameriava na produkciu luxusných tovarov, kupuje americkú klenotnícku spoločnosť Tiffany & Co za 16,2 mld. USD. Dohodu schválili predstavenstvá oboch spoločností, uviedla v pondelok skupina LVMH. Dokončenie transakcie, ktorá si vyžaduje súhlas regulačných úradov, ako aj akcionárov Tiffany, sa podľa vyhlásenia predpokladá počas budúceho roka. LVMH už koncom októbra informoval, že vedie predbežné diskusie o kúpe spoločnosti Tiffany & Co. Konglomerát v tom čase upozornil, že nie je isté, či rozhovory vyústia do konkrétnej dohody.

Správa o transakcii prichádza v čase, kedy Tiffany zápasí s problémom stagnujúcich tržieb, keďže spomaľovanie hospodárstva Číny negatívne vplýva na výdavky čínskych turistov. Okrem toho silný dolár spôsobuje, že produkty Tiffany zdraželi pre spotrebiteľov mimo amerického trhu.