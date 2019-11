Dachser otvoril novú pobočku v britskom meste Rochdale neďaleko Manchestru

dnes 13:31 -

Medzinárodná logistická spoločnosť Dachser pôsobiaca aj na Slovensku otvorila svoju novú pobočku v britskom meste Rochdale neďaleko Manchestru. Investovala tam 16 miliónov eur do nových priestorov s rozlohou 5 175 štvorcových metrov. Dachser o tom informoval v tlačovej správe s tým, že má vo Veľkej Británii šesť pobočiek, ktoré spoločne zamestnávajú celkom 448 ľudí. Z toho 106 zamestnancov pracuje v Rochdale, kde spoločnosť v nasledujúcich piatich rokoch očakáva nárast počtu pracovných miest.

"Naša investícia zdôrazňuje záväzok spoločnosti Dachser voči britskému trhu a napriek pretrvávajúcim neistotám pre brexit odráža náš optimizmus týkajúci sa budúcnosti obchodných vzťahov so zvyškom Európy," povedal managing director Dachser UK Mark Rollinson.

Od akvizície spoločnosti J. A. Leach Transport Limited v roku 2010 vzrástol biznis Dachseru vo Veľkej Británii päťnásobne, čo si podľa spoločnosti vyžaduje rozšírenie skladovacích kapacít. "Táto investícia podporuje nielen naše rastové ambície na severe Veľkej Británie, ale tiež znamená, že môžeme aj naďalej plniť a prekračovať očakávania našich zákazníkov, čo sa týka kvality poskytovaných služieb," dodal Rollinson.

Rodinná spoločnosť Dachser so sídlom v nemeckom Kemptene v Bavorsku je poskytovateľom logistických služieb. Zabezpečuje komplexnú prepravnú logistiku, skladovanie a individuálne zákaznícke služby v troch oblastiach: pozemná preprava a zmluvná logistika pre priemyselné podniky, preprava potravín a letecká a námorná preprava. Spoločnosť má v súčasnosti 30 600 zamestnancov v 399 pobočkách po celom svete. V roku 2018 prepravila 83,7 milióna zásielok s hmotnosťou 41,3 milióna ton a dosiahla celkový obrat v objeme 5,6 miliardy eur.

Súčasťou skupiny Dachser je spoločnosť Dachser Slovakia, a. s., so sídlom v Lozorne (okes Malacky), pod súčasným menom pôsobí od 1. januára 2010. Jej predchodca Lindbergh Air Freight, s. r. o., sa po založení v roku 1995 stal súčasťou Dachseru v roku 2004 a do roku 2009 fungoval pod menom Lindbergh & Dachser. Premenovaním bol zavŕšený integračný proces spoločnosti do siete koncernu Dachser. Na Slovensku má pobočky v Lozorne, Bratislave, Martine a Košiciach s vyše dvesto zamestnancami. Spoločnosť má základné imanie 5 miliónov eur.