Dánsko schváli plynovod Nord Stream 2

KODAŇ 30. októbra (SITA, AP) — Plynovod Nord Stream 2, ktorý má prepravovať plyn z Ruska do Nemecka cez Baltské more, môže prechádzať cez dánske pobrežné vody. Rozhodla o tom v stredu dánska energetická agentúra. Dánsky parlament dlhodobo odmietal vydať povolenie na trasu plynovodu, ktorá by prechádzala cez Baltské more východne od ostrova Bornholm. Konzorcium pre výstavbu projektu na čele s ruským plynárenským gigantom preto v apríli požiadali o povolenie alternatívnej trasy. Aj tá prechádza cez oblasť, ktorá je exkluzívnou ekonomickou zónou Dánska. Jej schválenie si však nevyžadovalo hlasovanie v parlamente, ale súhlas energetického úradu.

Plánovaný plynovod cez Baltské more je terčom kritiky zo strany USA a niektorých európskych krajín, ktoré tvrdia, že by mohol zvýšiť závislosť Európy od Ruska ako od dodávateľa energií. Hoci jeho úplným vlastníkom je ruský plynárenský gigant Gazprom, polovicu projektu v hodnote 8 mld. eur financuje päť európskych energetických a chemických firiem, vrátane spoločností Shell, BASF a Engie. Povolenie Nord Stream 2 už skôr dostal od Ruska, Fínska, Švédska a Nemecka.