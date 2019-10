V hlavnom meste je o polovicu viac kancelárskych priestorov ako pred desaťročím

dnes 9:46 -

BRATISLAVA 30. októbra (SITA) - V Bratislave je o polovicu viac kancelárskych priestorov ako pred desaťročím. Kým v roku 2008 bolo v hlavnom meste 1,2 milióna metrov štvorcových kancelárií, v súčasnosti ich je 1,8 milióna metrov štvorcových. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Wood & Company, ktorá vychádza z údajov spoločnosti Cushman & Wakefield. Najviac sa výmera kancelárskych priestorov v Bratislave zvýšila z roku 2008 na rok 2009, a to o vyše 10 percent. Analytička Eva Sadovská to pripisuje faktu, že v tom čase sa dokončili projekty, ktoré začali developeri stavať ešte pred vypuknutím krízy.

V analýze sa Sadovská venovala aj miere neobsadenosti týchto priestorov. Najnižšiu mieru neobsadenosti zaznamenali v rokoch 2016, 2017 a 2018, kedy sa pohybovala okolo úrovne šiestich percent. "Najvyššia úroveň presahujúca 15 percent bola vypočítaná pre rok 2013. Podľa najaktuálnejších údajov, za prvý polrok 2019, došlo k nárastu miery neobsadenosti nad osem percent," vysvetlila Sadovská. Podľa nej miera neobsadenosti súvisí s ekonomickým vývojom v krajine. Pri klesajúcom alebo pomalom vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) a rastúcej nezamestnanosti sa tieto priestory uvoľňujú.

Wood & Company je investičná skupina pôsobiaca na stredoeurópskom trhu. Skupina sa zameriava na poskytovanie transakčného poradenstva, poradenstva v oblasti korporátnych financií, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív. Spoločnosť založili v roku 1991 a má kancelárie v šiestich európskych mestách vrátane centrály v Prahe či oddelenie investičného bankovníctva v Bratislave.