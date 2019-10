Novým generálnym riaditeľom Železníc SR je Igor Polák

dnes 10:31 -

Novým generálnym riaditeľom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je Igor Polák, v spoločnosti doteraz pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku. Informovali o tom v utorok ŽSR v tlačovej správe s tým, že do funkcie nastúpil 29. októbra. Polák vo funkcii na čele spoločnosti nahradil Juraja Tkáča. "Byť na čele firmy s vyše trinásťtisíc zamestnancami je pre mňa veľkou profesionálnou výzvou," povedal Polák.

Polák pracuje na železniciach 35 rokov, je rodákom z Plešivca (1960). Vyštudoval elektrickú trakciu a energetiku v doprave na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline a po jej skončení nastúpil 1. augusta 1984 ako inžinier v zácviku do Československých dráh (ČSD) na elektroúsek Košice. Pôsobil tam v rôznych funkciách v prevádzke a v skupine pre prípravu investícií. Od roku 1990 pracoval ako elektromontér trakčného vedenia, neskôr majster vlaku trakčného vedenia a hlavný majster, vedúci obvodu. V roku 2006 nastúpil v rámci ŽSR ako vedúci účelového Strediska prípravy a realizácie Odboru investorského, kde pôsobil do mája 2016. Následne ho vymenovali za námestníka generálneho riaditeľa pre rozvoj a informatiku, od roku 2018 bol námestníkom generálneho riaditeľa pre prevádzku.

Správna rada ŽSR schválila 25. októbra návrh na odvolanie generálneho riaditeľa spoločnosti Juraja Tkáča. Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) vyzval správnu radu železníc na neodkladné prerokovanie zmeny v ich vedení v pondelok 21. októbra. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy a výstavby SR s tým, že návrh na odvolanie šéfa ŽSR nesúvisí s odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktoré v posledných dňoch viackrát v médiách prezentovalo hnutie OĽaNO.

"Dlhodobo nie som spokojný s technickou situáciou na železniciach. Preto som požiadal správnu radu železníc o odvolanie generálneho riaditeľa ŽSR," povedal minister dopravy a výstavby Árpád Érsek. "Na tento post by som chcel odborníka, ktorého úlohou bude zlepšiť prevádzku na železnici. Zdôrazňujem ešte raz, že nejde o žiadne nátlaky zo strany opozície, ako viackrát odznelo. Vždy konám rýchlo a priamo, na základe vlastného úsudku a rozhodnutia," uviedol Érsek.

Rezort dopravy tvrdí, že rovnako ani ŽSR neodmietli odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze a Implementačnej jednotky na úrade vlády na zlepšenie fungovania spoločnosti. Dôkazom toho podľa ministerstva je aj predchádzajúca spolupráca týchto inštitúcií, vďaka ktorej sa dosiahli významné úspory, napríklad pri nákupe trakčnej elektriny. "V súčasnosti spoločne so ŽSR aktívne rokujeme s Útvarom hodnoty za peniaze a Implementačnou jednotkou o implementačnom pláne a opatreniach na zefektívnenie fungovania železníc, ktorý je kľúčový pre ich uvedenie do praxe," priblížila rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. "Železnice Slovenskej republiky dokonca niektoré zmeny zaviedli, čím sa navrhované opatrenia dostali do života ŽSR ešte pred zverejnením správy ÚHP, pričom niektoré opatrenia nad rámec uvedenej správy iniciovali samotné železnice," dodala Ducká.