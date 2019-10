Štát sa rozpína, úspory hľadajme v štátnej správe

dnes 11:16 -

Náklady na štátnu správu na Slovensku od roku 2014 výrazne rastú a jeden pracovný deň štátnych zamestnancov stojí v tomto roku štátny rozpočet 32 miliónov eur. Slovensko by mohlo zvýšením efektivity štátnej správy ročnej ušetriť niekoľko miliárd eur, uviedol to v pondelok výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

"Osobné náklady na štátnu a verejnú správu sú takmer desať miliárd eur ročne. To znamená, že ak sa bavíme o tom, či Slovensko má mať deficit pol miliardy alebo 1,5 miliardy eur, a na druhej strane zamestnávame 427.000 zamestnancov v štátnej a verejnej správe, tak tu máme jeden z hlavných, efektívnych a účinných spôsobov, ako môžeme dostať nulový deficit alebo ako môžeme získať zdroje na to, aby sme riešili problémy, ktoré Slovensko trápia," povedal Gregor.

Klub 500 porovnal efektívnosť verejnej správy v jednotlivých, najmä európskych krajinách a Slovensko zaradil na desiate miesto od konca. Keby malo Slovensko podobne efektívnu verejnú správu ako napríklad Taliansko, stačilo by nám o 120.000 úradníkov a ostatných štátnych zamestnancov menej. Náklady na mzdy by v tomto prípade poklesli o 2,7 miliardy eur. Pri porovnaní s Nemeckom by Slovensku stačilo o 180.000 zamestnancov menej a pokiaľ by Slovensko malo rovnako výkonnú štátnu správu ako napríklad Japonsko, počet zamestnancov by mohlo znížiť o 280.000. Štátny rozpočet by ušetril 6,4 miliardy eur.

"Je zarážajúce, že štát vyberá každý rok viac a stále máme deficitný rozpočet," upozornil na to Gregor. Zefektívnenie verejnej správy by podľa Gregora pomohlo aj samotným štátnym zamestnancom. "Poriadne zaplaťme týchto ľudí, ktorí sú v štátnej a verejnej správe, a na druhej strane ešte ušetríme verejné zdroje na to, aby sme ich využili na iné oblasti," dodal Gregor.