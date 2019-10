Zbytočné výdavky: Až sedem z desiatich Slovákov míňa na veci a služby, ktoré nepotrebujú

Zdroj: Home Credit

Spočítajte si a sledujte predpokladané príjmy a výdavky

Mnoho ľudí minie značnú časť svojich peňazí hneď po výplate a na konci mesiaca im potom často neostávajú financie na nevyhnutné položky. Ideálne je snažiť sa udržať si predpokladané mesačné príjmy a výdavky minimálne v rovnováhe. „Odhadované predpoklady a realita sa však v konečnom zúčtovaní veľmi často líšia. Sledujte preto v priebehu mesiaca skutočné príjmy a výdavky. Urobte si tabuľku, napríklad v exceli, kam podľa možností každý deň budete zapisovať vaše výdavky. Automatický súčet vám potom napovie, ako na tom ste a či si môžete dovoliť väčšie výdavky či investície, alebo si naopak musíte utiahnuť opasok,“ radí ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský. Finančné vyhodnotenie vám navyše pomôže s odhadom finančnej situácie aj do budúcnosti.

Odkladajte si peniaze vždy, keď sa to dá

Neočakávané výdavky nás dokážu nezriedka prekvapiť v najmenej vhodnom čase. Preto je dobré si z každej výplaty odkladať vopred stanovenú čiastku, napríklad 5 percent, do fondu na horšie časy. „Keď sa vám potom pokazí chladnička či práčka a budete akútne potrebovať novú, siahnete po odložených peniazoch a uhradíte z nich prinajmenšom aspoň časť z jej nadobúdacej ceny. Ak s peniazmi už teraz nevychádzate a myslíte si, že nič odkladať nemôžete, skúste si znovu prejsť detailne všetky položky, za ktoré míňate peniaze. Vždy sa dá nájsť ešte nejaká rezerva, kde sa dá ešte niečo ušetriť. Určite si nejaké obdobie, napríklad 3 mesiace, počas ktorých sa budete snažiť byť maximálne zodpovedný vo vzťahu k vašim peniazom,“ hovorí Zborovský. Na nákupoch starostlivo zvažujte, či daný tovar naozaj potrebujete a či jeho kúpou neohrozíte splnenie svojich finančných cieľov.





Zlaďte si v rodine priority a naplánujte dlhodobé ciele

Priority jednotlivých členov rodiny bývajú nezriedka diametrálne odlišné. Pre niekoho sú v živote najpodstatnejšie investície trebárs do bývania, iní zase radšej investujú do seba. „Ideálne je spoločne si sadnúť a stanoviť si priority aj za cenu ústupkov zo svojho pohodlia a záujmov. Zoraďte si ich a začleňte do rodinného rozpočtu. Lepšie to zvládnete, ak si predovšetkým finančne najnáročnejšie úlohy rozdelíte do niekoľkých menších čiastkových cieľov. Je jednoduchšie šetriť postupne a tak napĺňať konečný cieľ,“ radí ombudsman.

Povinné výdavky zaplaťte čo najskôr

Niektoré výdavky sa naozaj neoplatí odkladať. Splátka hypotéky, úverov, úhrada energií, ​​poistného alebo faktúr za telefón či internet jednoducho nepočkajú. Nastavte si na takéto platby trvalý príkaz alebo inkaso. Úhrady z vášho účtu odídu automaticky a vy tak získate prehľad o tom, koľko peňazí vám ešte ostalo. Tie si potom môžete rozdeliť podľa aktuálnych cieľov a ak sa vám bude dariť, môžete si kúpiť niečo navyše. „Nezabudnite, že trvalý príkaz alebo inkaso majú ešte jednu obrovskú výhodu. Dôležité výdavky už nemusíte nosiť v hlave a vyhnete sa nepríjemnému rande s upomienkou, ktorá vás stojí zbytočne ďalšie výdavky spojené s penále,“ približuje ombudsman.

Revidujte poskytovateľov všetkých vašich služieb

Nemalú sumu z vašej výplaty zhltnú každý mesiac už spomínané účty za elektrinu, televíziu a za ďalšie služby. Prejdite si ponuky rôznych spoločností a presvedčte sa, že máte naozaj ten najvýhodnejší produkt. Vďaka tomu môžete ušetriť v rodinnom rozpočte aj niekoľko desiatok eur mesačne. Rovnako dokážete usporiť aj správnou voľbou finančnej inštitúcie, v ktorej máte úver alebo naopak uložené svoje úspory. Neplaťte zbytočne poplatky za služby, ktoré konkurencia ponúka zadarmo, napríklad za vedenie účtu alebo kreditnú kartu, vďaka ktorej navyše môžete dostávať percentá z nákupu späť na účet. „Ak používate kreditku, sledujte si, aké dlhé máte bezúročné obdobie a pokiaľ sa do neho zmestíte, nič nepreplácate na úrokoch. Úver poskytovaný z kreditnej karty býva totiž spravidla vo všeobecnosti jedným z najdrahších. Zároveň si zistite, aké asistenčné služby ponúka vaša kreditka, môže vám to tiež ušetriť peniaze, napríklad pri poruche auta,“ dodáva Miroslav Zborovský z Home Creditu.