Starnutie obyvateľstva zreteľne ovplyvní naše financie: 7 rád ako sa brániť

Zdroj: OVB

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 9:23 -

Slovensko z dnešnej pozície štátu s mladým obyvateľstvom zostarne za pár desaťročí na jeden z najstarších štátov Európy. Napríklad počet seniorov nad 60 rokov sa do roku 2050 zdvojnásobí (z 0,9 na 1,8 milióna), počet obyvateľov v optimálnom veku (25-54 rokov) klesne na 34 %. A pomer medzi pracujúcimi a dôchodcami sa dramaticky otočí: z dnešných 1,6 bude zrazu len 0,8 pracujúceho na dôchodcu. Aký vplyv má tento trend zvyšovania priemerného veku na financie ľudí a čo s tým môže každý z nás robiť?

Vplyv na hypotéky: maximálne 50 % úver a vyššie poplatky

Ceny hypoték neovplyvňuje len úroková politika Európskej centrálnej banky, ale aj množstvo iných faktorov. Mnohé naznačuje vývoj na trhu v posledných troch rokoch. Kým trh rástol tempom cez 12 % ročne a úrokové sadzby boli viac ako dvojnásobné, boli banky dostatočne ziskové aj pri silnej konkurencii. To im umožňovalo zachovávať vysokú úroveň služieb, vrátane rastu pobočkovej siete. Za posledné dva roky sa všetko zmenilo: počet pobočiek klesol o 120 (11 %) a banky sa snažia šetriť, kde sa dá. Dôvod je jasný: nízke úročenie znižuje ich ziskovosť.

Starnutie obyvateľstva však môže zasiahnuť aj samotné úvery. „Ak zásadne klesne počet ekonomicky aktívnych ľudí a klesne objem poskytovaných úverov, bude musieť banka dnešné úspory z množstva úverov kompenzovať inde. Logicky klesne konkurencia v tejto oblasti a zvýšia sa poplatky,“ predikuje dopady Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovenska.

Rizík je však oveľa viac. Napríklad s nižšou flexibilitou na trhu bytov príde aj k zmene oceňovania rizík. „Banky dnes v rámci oddelení risku analyzujú trhové ceny nehnuteľností vo svetle predpokladaného ekonomického vývoja. Len čo klesne flexibilita trhu, budú pristupovať oveľa opatrnejšie k záložnému právu. To znamená, že pravdepodobne výrazne klesne miera prefinancovania hodnoty kupovanej nehnuteľnosti. Kým pred pár rokmi sme boli zvyknutí na 100-percentné hypotéky a dnes je štandardom hranica 80 %, nemusí byť v budúcnosti prekvapením iba 50 % ako absolútny strop. Výnimkou zrejme bude iba Bratislava a blízke okolie, ktoré majú ako jediný región v SR demograficky rásť,“ dodáva M. Búlik.





Reverzné hypotéky ako štandard: dosplácanie hypotéky výmenou za odstúpenie bytu

Zásadnú rolu zohrá pokles príjmu v staršom veku. Dnes má Slovensko historicky najviac dlžníkov, ktorí budú splácať hypotéku ešte po sedemdesiatke. Konkrétne 10 % jednotlivcov a takmer 6 % dvojíc. Pri výraznom zostarnutí populácie bude príjem stále väčšej časti dlžníkov v poslednej tretine splácania klesať. Pritom podiel dlžníkov v seniorskom veku jednoznačne porastie.

Tejto situácii sa prispôsobia aj banky. „Banky sa budú snažiť ešte výraznejšie znížiť výšku splátky, aby zaťažovala príjem čo najmenej. Viem si predstaviť, že dnešné štandardné anuitné splátky nahradí splácanie s klesajúcou splátkou. Takisto sa na slovenský trh pravdepodobne dostanú reverzné hypotéky. To znamená, že splácanie hypotéky prevezme finančná inštitúcia výmenou za to, že po smrti pôvodného obyvateľa nehnuteľnosť prejde do jej vlastníctva,“ hovorí M. Búlik.

Štátne dôchodky „spadnú“ nadol o 20 až 40 percent, väčšina Slovákov to však nerieši

Zvyšovanie priemerného veku na Slovensku má najzásadnejší vplyv na príjem na dôchodku zo štátneho systému. „Dnešná miera náhrady (44,9 % v roku 2017) môže o tridsať rokov klesnúť až o 20 - 40 percent. Aj keď by sa naplnili oveľa optimistickejšie prepočty ministerstva financií s poklesom o mínus desať percent, je to stále zásadný prepad. Pretože už dnešná úroveň dôchodkov je pociťovaná ako neúmerne nízka. Pritom v skutočnosti dnešní štátni dôchodcovia prežívajú z hľadiska príjmov zlatý vek.“





Finančnú situáciu budúcich dôchodcov dodatočne zhorší zníženie dôchodkového veku. Ústavný zákon, ktorým sa zastropoval dôchodok na 64 rokov, ďalej zvýši tlak na napäté financie Sociálnej poisťovne. Dopadom tohto kroku môže byť podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pokles novopriznaných dôchodkov o 10 až 20 percent v závislosti od toho, či ide o muža alebo ženu, a od počtu detí. „Problémom je totiž kombinácia menšieho počtu odpracovaných rokov a väčšieho počtu dôchodcov pre zníženie vekovej hranice. Je totiž ťažko predstaviteľné, že by ktorákoľvek politická garnitúra bola ochotná zvýšiť odvodové sadzby až o 8 percentuálnych bodov, čiže celú štvrtinu oproti dnešnému stavu. Oveľa pravdepodobnejšie je zníženie výšky dôchodkov,“ vysvetľuje zmenu výšky dôchodkov Marián Búlik z OVB.

Drvivá väčšina populácie v produktívnom veku však budúci zásadný prepad príjmov nerieši. Ešte stále si vyše tri štvrtiny z 1,5-milióna účastníkov 2. piliera sporia v nevyhovujúcich konzervatívnych dlhopisových fondoch. Čísla prestupov z týchto fondov, do ktorých všetkých sporiteľov, ktorí „neprotestovali“, poslala vláda Roberta Fica v roku 2013, sa konečne pohli až za posledný rok. Štatistiky hovoria o 13 700 sporiteľoch za prvý polrok 2019, ktorí prestúpili z garantovaného fondu do rastového. Zvyšuje sa aj počet ľudí, ktorí si sporia v dvoch fondoch, aj keď táto správa neukazuje jednoznačný progres v príklone k rastovým fondom (ide povinne o kombináciu garantovaného dlhopisového fondu a rastového fondu).

V každom prípade, ľudia v 2. pilieri konečne po rokoch proaktívne pristupujú k svojim úsporám, čo je výborná správa. Napriek tomu tu máme ešte drvivú väčšinu sporiteľov, ktorá sa o svoje úspory nezaujíma. Pritom podľa výpočtu Inštitútu finančnej politiky bežný sporiteľ prišiel za štyri roky (2013-2017) len pre ťah Ficovej vlády o 1 500 eur. A čím dlhšie sporitelia zostávajú v slabo výkonných dlhopisových fondoch, tým viac sa ich strata zvyšuje.

Čo s tým môžeme robiť? Tu je 7 rád