Svidník plánuje zriadiť stacionár pre seniorov, získal vládnu dotáciu

Mesto Svidník získalo od vlády dotáciu vo výške 100.000 eur na vybudovanie denného stacionára pre seniorov. Vláda o tom rozhodla počas výjazdového rokovania 17. septembra v Giraltovciach. Radnica chce stacionár zriadiť v nevyužívanej budove, ktorá pôvodne slúžila jednej zo stredných škôl.

"Vo Svidníku žije viac ako 2200 dôchodcov a momentálne denný stacionár navštevuje 50 z nich, čo je veľmi málo. Preto by sme boli veľmi radi, keby sme mohli túto službu poskytnúť viacerým dôchodcom. Myslím, že projekt má šancu na úspech," uviedla pre TASR primátorka Svidníka Marcela Ivančová.

Ako ďalej povedala, stavebné náklady podľa projektovej dokumentácie predstavujú sumu 165.000 eur. "Sú to len počiatočné náklady. Sumu 100.000 eur sme získali od vlády, zvyšok si budeme musieť hľadať z externých zdrojov alebo dofinancovať z vlastných zdrojov," priblížila primátorka s tým, že celkové náklady vrátane zariadenia dosiahnu 200.000 až 220.000 eur.

Stacionár chce radnica zriadiť v budove, ktorú vlastní a je doposiaľ nevyužívaná. "Sme v štádiu projektovej dokumentácie. Keď dáme dokopy celú projektovú dokumentáciu, vysúťažíme dodávateľa, nájdeme peniaze v rozpočte alebo z externých zdrojov, tak by sme ho chceli zriadiť v čo najkratšom čase. Boli by sme radi, keby sa nám to podarilo zrealizovať do roka, roka a pol," dodala primátorka.

Na denný stacionár chce radnica využiť časť budovy. V ďalšej etape v nej chce zriadiť aj zariadenie pre seniorov.