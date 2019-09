Francúzske železnice SNCF zvažujú, že spoja Eurostar a Thalys

dnes 14:46 -

Francúzske štátne železnice SNCF zvažujú, že spoja spoločnosti Eurostar, ktorá prevádzkuje vysokorýchlostné vlaky do Londýna a Thalys, ktorá prepravuje cestujúcich z Francúzska do Belgicka a Holandska. Uviedol to v piatok generálny riaditeľ Guillaume Pepy.

Cieľom projektu s názvom „Green Speed“ je zvýšiť kombinovaný ročný počet cestujúcich na 30 miliónov do roku 2030 z 18,5 milióna v roku 2018.

SNCF má majoritné podiely v oboch firmách: Eurostar aj Thalys. Podľa šéfa železníc tento krok zaberie zhruba dva roky a povedie k vytvoreniu jednej a efektívnejšej železničnej spoločnosti, čo klientom umožní jednoduchšie a efektívnejšie cestovať.

„Naším cieľom je vytvoriť európsku spoločnosť, ktorá dokáže uľahčiť prepravu z mesta do mesta medzi krajinami a môže konkurovať lietadlu a autu,“ uviedla Rachel Picardová, vedúca divízie prepravy cestujúcich SNCF Voyages.

Projekt „Green Speed“ musia schváliť aj ostatní akcionári oboch železničných spoločností aj ich dozorné rady. Pepy dodal, že „spoločnosť SNCF si jednoznačne chce udržať kontrolu nad zlúčeným subjektom".

SNCF má majoritný, 55-percentný podiel v Eurostare, ktorý prevádzkuje vlaky z Amsterdamu, Paríža a Bruselu do Londýna cez tunel pod Lamanšským prielivom.

Ďalšími podielnikmi Eurostaru sú kanadskí inštitucionálni investori La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) s 30 %, britský fond Hermes Infrastructure s 10 % a belgický železničný operátor SNCB s 5 %.

V Thalys má SNCF 60 % a SNCB 40-percentný podiel.

Obchodné meno a sídlo navrhovanej novej spoločnosti ešte nebolo určené.