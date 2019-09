Bank of England by mohla úroky znížiť, aj keď sa Británia vyhne tvrdému brexitu

dnes 12:16 -

Výbor pre menovú politiku britskej centrálnej banky by mohol zredukovať úrokové sadzby aj v prípade, že vláda dosiahne dohodu o odchode krajiny z Európskej únie pred brexitom naplánovaným na 31. október. Povedal to člen Výboru pre menovú politiku Bank of England Michael Saunders v prejave k miestnym podnikateľom v meste Barnsley. "Ak sa Veľká Británia vyhne brexitu bez dohody, menová politika by mohla ísť oboma smermi a myslím si, že je dosť možné, že nasledujúci krok Bank of England bude skôr redukcia ako zvýšenie," povedal o úrokoch Saunders. Informuje o tom portál bbc.com.

Saunders uviedol, že aj keď nenastane tvrdý brexit, neistota bude pretrvávať. "V takom prípade by mohlo byť dosť vhodné udržiavať veľmi voľnú menovú politiku počas dlhšieho obdobia a možno v istej etape ju uvoľniť," uviedol. Britská libra po týchto vyjadreniach klesla. Oproti doláru oslabila o 0,4 percenta na 1,2275 USD/GBP a voči euru si pohoršila o 0,35 percenta na 1,1245 EUR/GBP.

https://www.bbc.com/news/live/business-49770896