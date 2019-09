Suma 150 miliónov na dofinancovanie nie je reálna, tvrdí minister financií

dnes 11:23 -

Dofinancovanie slovenského zdravotníctva sumou vo výške 150 miliónov eur je absolútne nereálne, informoval o tom minister financií Ladislav Kamenický po rokovaní vlády. "Môžem vás ubezpečiť, že na tom pracujeme. Stretli sme sa s ministerstvom zdravotníctva, bude stretnutie s riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne," informoval Kamenický. Ako uviedol, od ministerstva dostali podklady, ktoré žiadali. "Niektoré tabuľkové časti neboli tak špecifikované, aby sme z toho vedeli dostať nejaké číslo, budeme pokračovať v tejto práci, myslím, že do utorka alebo stredy by sme mohli mať výsledné číslo," povedal minister financií. Z prvých predpokladov a prepočtov, ktoré podľa neho urobili, je 150 miliónov absolútne nereálne číslo. "My budeme vychádzať z konkrétnych prepočtov," dodal Kamenický.

Ako informovala ministerka zdravotníctva, výsledná suma dofinancovania by mohla byť zverejnená v pondelok. "To číslo už máme. Stále som sa pýtala, na základe čoho vznikla suma 150 miliónov eur, pretože analytikom ministerstva financií to hovorí dosť málo, pokiaľ to nie je rozpoložkované. Vyšlo nám iné číslo, ako 150 miliónov, bolo to menej," avizuje Kalavská.

Zástupcovia zdravotných poisťovní, poskytovateľov a pacientskych organizácií žiadajú dofinancovať sektor sumou 150 miliónov eur. Vyplýva to z Memoranda k potrebe dofinancovania zdravotníctva, ktoré odovzdali predsedovi Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefanovi Zelníkovi. "Žiadame Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR a Národnú radu SR o bezodkladné dofinancovanie zdravotníctva vo výške 150 miliónov eur za účelom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v roku 2019," uvádzajú organizácie v memorande.