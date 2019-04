15 vecí, ktoré milionári robia inak než všetci ostatní

Zdroj: businessinsider;newsmax

Foto: getty images

dnes 0:47 -

Rôzne výskumy sa venovali tejto oblasti. Zistili, že bohatí ľudia majú rôzne zvyky alebo osobnostné črty, ktoré im pomáhajú dostať sa k majetku. Mnohí milionári napríklad rozdeľujú svoj čas takým spôsobom, že sa viac zameriavajú na svoj osobný rast, plánovanie investícií a prácu všeobecne. Menej spia a radšej sa sústreďujú na stratégie budovania svojho bohatstva. Zaujímajú sa o sporenie a svoje peniaze investujú do fondov z nízkym poplatkom, či nehnuteľností. Milionári sú neraz celkom skromní a svedomití, čo by nemalo byť nič výnimočné, takí sme často aj my ostatní, ale na rozdiel od milionárov, nie sme až tak cieľavedomí. Poďme to ale rozmeniť na drobné.



Sú skromní

dali si záväzok viac ušetriť, míňať menej a držať sa rozpočtu. Ide o jeden zo základných faktorov pri vytváraní bohatstva. Výdavky nad vaše pomery, výdavky namiesto sporenia na dôchodok, výdavky v očakávaní, že kúpa vás urobí šťastnejšími. To sú presne scenáre, kedy aj extrémne dobrá výplata nebude na pokrytie životného štýl stačiť.



Majú nízke náklady na bývanie

Nie je výnimkou, že vo vašom priamom susedstva žije mimoriadne bohatý človek, ale vy o tom ani len netušíte. Ide o príklad ich šetrnosti, zvyčajne žijú v domácnosti, ktoré si môžu dovoliť. Väčšina milionárov si nikdy nekúpila nehnuteľnosť, za viac ako trojnásobok svojho ročného príjmu. Napríklad v USA sa mediánová cena nehnuteľnosti pohybovala na úrovni 850 000 dolárov.



Veľa ušetria

Byť skromný a žiť v cenovo dostupnom dome, aj to umožňuje milionárom ušetriť. Na blogu o osobných financiách ESI Money sa píše, priemerný americký milionár míňa 90 000 dolárov ročne a zarába 250 000 dolárov. Miera úspor je 64 %. A úspory znamenajú možnosť investovať. Ale takáto miera úspor môže byť mierne mimo, pretože nezahŕňa výdavky v podobe daní, ale aj tak milionári dokážu usporiť "veľkú časť svojich príjmov."







Neriadia sa rozpočtom

Hoci to znie ako nepochopiteľná vec, v rozhovoroch s mimoriadne bohatými jedincami vyplynulo, že sú schopní šetriť aj bez vytvárania rozpočtu. Ale keď si to dáme do súvislosti s ich mimoriadne vyvinutým citom pre disciplínu a sebaovládanie, vlastne až také prekvapenie to nie je. Inými slovami, ak niekto dokáže zarobiť veľa, minúť málo, asi mu zostane celkom dosť. Na toto rozpočet nepotrebuje. Rozpočet je skvelý pre počiatočné fázy finančného plánu, ale ak dokážete zvýšiť svoj príjem a zároveň rozvíjať sebadisciplínu, aby ste nemíňali zbytočne, rozpočet pre váš úspech už kľúčovým nie je.



Berú si prácu navyše

Vždy sa zíde aj niečo pomimo. V prípade milionárov tomu nie je inak. Ide o dobrý spôsob, ako preskúmať možnosti a zároveň zostať zamestnaný na plný úväzok. Tí, ktorí dokážu mať viac príležitostí na vytváranie príjmov, alebo dokážu pretaviť svoje záľuby do aktivít, ktoré prinášajú príjmy, budú úspešnejší než ostatní. Aj milionári si vytvárajú viacero tokov príjmov, čím ich čisté imanie rastie exponenciálne.



Investujú do nehnuteľností aj do nízkonákladových indexových fondov

Investície do nehnuteľností sa javia ako prirodzený výsledok, keď už je pokryté všetko základné a generuje sa hotovosť navyše. Finančné výhody investovania do nehnuteľností sú napríklad v zhodnotení z hľadiska hodnoty bývania, pákový efekt, či daňové zvýhodnenie. Jednoduchú investičnú stratégiu volia aj na finančnom trhu, volia si nízkonákladové indexové fondy kvôli vysokej návratnosti a nízkym nákladom na poplatky. Odborníci sa zhodujú v tom, že investovanie do indexových fondov môže byť dobrou stratégiou na akciovom trhu z dvoch dôvodov: sú široko diverzifikované, čím sa eliminuje riziko výberu jednotlivých akcií a majú nízke náklady. Túto stratégiu podporuje aj sám Warren Buffett.

Trávia viac času štúdiom a plánovaním investícií

Než si zvolia preferované investičné stratégie, najskôr sa vrhnú na podrobný prieskum. V priemere 10,5 hodín mesačne študujú a plánujú svoje investičné rozhodnutia. To je takmer o dve hodiny viac ako v prípade ľudí, ktorých čisté imanie je menšie než polovica ich očakávaného čistého imania na základe veku a zárobkov. Tí trávia výskumom len 8,7 hodín mesačne. Vyššia gramotnosť vo finančných záležitostiach znamená, že sú tolerantnejší voči rizikám súvisiacim s investíciami. Budúce perspektívy a finančné znalosti sa zvyčajne pretavujú do akceptácie väčšieho finančného rizika. Jednoducho čas strávený vzdelávaním im pomáha robiť lepšie investičné rozhodnutia.





Vynakladajú viac energie na aktivity osobného rastu

Milionári venujú viac času na svoj osobný rast. Strávia približne 5 1/2 hodiny týždenne čítaním pre potešenie a takmer šesť hodín týždenne cvičením. Úspešní jednotlivci si veľmi dobre uvedomujú, ako míňať svoje zdroje, vrátane emocionálnych a kognitívnych zdrojov. Thomas C. Corley, autor knihy "Zmeňte svoje návyky, zmeňte svoj život", strávil päť rokov skúmaním denných návykov 177 milionárov a zistil, že každý deň venujú aspoň 30 minút cvičeniu a čítaniu. Milionári majú tendenciu čítať tri typy kníh, biografie úspešných ľudí, osobný rozvoj a históriu.

Spia menej a pracujú viac

Jednou z obetí je spánok. Spia takmer o osem hodín týždenne menej a pracujú o šesť hodín týždenne viac ako priemerný Američan. Mnohí sa prebúdzajú aspoň tri hodiny pred tým, ako sa začne ich pracovný deň.



Premýšľajú viac

Corley tiež zistil, že milionári majú tendenciu venovať premýšľaniu aspoň 15 minút denne. Je to kľúčom k ich úspechu. Kladú si otázky typu, "čo môžem urobiť, aby som zarobil viac peňazí? Robí ma práca šťastným? Aké ďalšie charitatívne organizácie by som mohol podporiť?"

Nenasledujú dav

Zatiaľ čo my ostatní túžime splynúť s davom, aklimatizovať sa, byť súčasťou stáda, milionári urobia takmer čokoľvek, aby a davom vyhli. Neoddelenie sa od stáda je dôvod, prečo väčšina ľudí nikdy nedosiahne úspech. Namiesto toho si úspešní ľudia vytvoria vlastné nové stádo. A potom k nemu pripojiť ďalšie.

Žiadajú si spätnú väzbu

Miliardári hľadajú spätnú väzbu, aby sa mohli zlepšiť. Strach z kritiky je dôvod, prečo sa bránime spätnej väzbe od iných. Je však nevyhnutná na to, aby sme sa naučili, čo funguje a čo nefunguje. Spätná väzba vám pomôže pochopiť, či ste na správnej ceste. Dobrá či zlá spätná väzba je kľúčovým prvkom pre vzdelávanie a rast. To umožňuje milionárom zmeniť kurz a experimentovať s novou výzvou.







Sú vytrvalí

Ak chcete ísť svojou cestou, budovať si vlastný biznis, ignorovať kritikov, musíte mať odhodlanie pokračovať v plnení svojich cieľov. Milionári, a to rovnako pratí pre všetkých ekonomicky úspešných ľudí, ktorí sa rozhodli stúpať po kariérnom rebríčku neustále vyššie, alebo sa snažia o finančnú nezávislosť, budú vytrvalo pokračovať v tom, pre čo sa rozhodli.



Pracujú dôsledne

Berú za veci osobnú zodpovednosť, sú cieľovo orientovaní a tvrdo pracujú. Aj keď nejde o mimoriadne vlastnosti, ktoré by nemali aj menej majetní ľudia, ale ak tieto veci nerobíte opakovane, rok po roku, celé desaťročia, potom nikdy nedosiahnete želané výsledky. Milionári vedia, že budovanie bohatstva je beh na dlhú trať, vedia že iba ak sa budú držať svojho plánu v priebehu desaťročí , bude ich snaha korunovaná úspechom.



Sú svedomitejší

Väčšina rysov a zvyklostí milionárov sa spája so svedomitosťou. Mnohé z behaviorálnych zložiek, ktoré ovplyvňujú čisté imanie, bez ohľadu na to, aká je úroveň príjmov, či šetrnosti, plánovania a zodpovednosti, sa viažu na práve na túto osobnostnú charakteristiku. Svedomitosť je kľúčová pri tvorbe bohatstva jeho udržiavania.



Koľko peňazí je naozaj dosť? Aj bohatí ľudia trpia nedostatkom, majú pocit, že ich zdroje sú obmedzené. Pravdepodobne sa porovnávajú s ľuďmi, ktorí majú ešte väčšie domy, a ešte lepšie autá.

Toto je úplne normálne ekonomické správanie. Každý sa porovnáva. „Zaujímalo by ma, koľko ich vyšlo to nové auto.“ Teraz na to máme internetový vyhľadávač. Niektoré aspekty tohto správania sú zdravé. Môžu nás motivovať.



Pozrime sa na sociálne siete. Instagram je úplný drahých áut, oblekov, hodiniek... Predstaviť si, aké by to bolo, cítiť hnev zakaždým, keď sa prihlásite do Instagramu. Zdá sa, že veľa ľudí takýto pohľad rozčuľuje. Ale ak chcete viac peňazí, čo asi väčšina ľudí chce, nie je to dobré ak nenávidíte ľudí, ktorí ich majú. V prvom rade by sme sa mali pozrieť na seba, samozrejme nikto si nechce priznať, že by mohol byť lenivý, alebo že nemá ambície, alebo je nekompetentný.

Ak sa opýtate bohatého človeka, ako to dokázal, budete pravdepodobne prekvapení množstvom práce, ktorú ma za sebou. Môžete si položiť otázku, či ste vôbec ochotní pre vec toľko obetovať. Väčšina ľudí, ktorí už majú na konte šesťciferné čísla, totiž musela niečo obetovať na ceste k bohatstvu. Peniaze sú cestou, ktorú si môžete vybrať. Rôzni ľudia majú rôzne priority.

Zbohatnúť v čase ultruvoľnenej monetárnej politike centrálnych bánk? Mnohí kritici niekedy radi hovoria, že kvantitatívne uvoľňovanie a nulové sadzby narušili ceny finančných aktív, čo pomohlo mnohým bohatým ľuďom ešte viac zbohatnúť. Možno je to pravda, ale nie je to tak, že by im centrálne banky priamo vypisovali šeky. Aj títo ľudia museli riskovať a neexistovala žiadna záruka, že by to malo dopadnúť dobre. Veľa bohatých ľudí za posledné desaťročie nezbohatlo vôbec, pretože sa báli riskovať. Boli pravdepodobne potrestaní za to, že boli príliš bystrí.

Chcete aj vy byť superboháčom? Musíte presne vedieť, čo ste za to ochotní spraviť. Či by ste boli ochotní niečo obetovať alebo zariskovať. Je to vaša voľba.