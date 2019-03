Islandská letecká spoločnosť Wow Air ruší všetky lety

Zdroj: CNBC

Foto: Wow Air

dnes 14:33 -

Islandský nízkonákladový prepravca Wow Air na svojej webovej stránke upozorňuje, že „Wow Air ukončili prevádzku. Všetky lety Wow Air boli zrušené.“

Tí, ktorí si zarezervovali letenku cez kreditnú kartu alebo prostredníctvom európskej cestovnej kancelárie, by sa mali snažiť dostať svoje peniaze späť cez tieto firmy. Niektorí cestujúci môžu mať nárok na náhradu škody aj od samotnej leteckej spoločnosti.

V novembri sa špekulovalo o to, že spoločnosť Icelandair Group, holdingová spoločnosť konkurenčného dopravcu Icelandair, nadobudne celé základné imanie Wow Air. Tento návrh bol ale v priebehu niekoľkých týždňov stiahnutý. Ďalšie rozhovory medzi oboma leteckými spoločnosťami skončili tento týždeň.





Dopravca prevádzkoval služby medzi Islandom, Európou a Severnou Amerikou. Letel na krátkych aj diaľkových trasách, do miest ako Washington, New York, Boston, Kodaň, Varšava a Alicante. Wow Air vlani zamestnával viac ako 1000 ľudí a v tom istom roku prepravil približne 11 miliónov cestujúcich vo svojich 11 lietadlách. Modelom spoločnosti bolo nalákať cestujúcich na mimoriadne nízke ceny. Za výber sedadiel, batožinu, priestor pre nohy a občerstvenia si aerolinka účtovala príplatky. Základné cestovné pre let Wow z USA do Európy vyšiel na menej ako 200 USD. Pokles návštev turistov na Islande a rastúce náklady na palivo sa uvádzajú ako protiváha k možnej ziskovosti. Letecká spoločnosť dostávala slabé hodnotenia od zákazníkov a bola obzvlášť kritizovaná z dôvodu opakovaných meškaní.

Generálny riaditeľ Skuli Mogensen v júni pre CNBC povedal, že je to „očividne v našom záujme“ vyriešiť tieto problémy.

V Európe sa v ostatnom čase dostalo do problémov niekoľko nízkonákladových aeroliniek. Dôvodom je najmä klesajúca cena leteniek. Napríklad vo februári sa do insolvencie dostala nemecká spoločnosť Germania, v roku 2017 skrachovali aerolinky Air Berlin. Vlani skončili belgické aerolinky VLM alebo nórska spoločnosť Primera Air. Nedarí sa ani najväčšiemu nízkonákladovému dopravcovi v Európe, spoločnosti Ryanair. Írska firma vykázala v treťom kvartáli finančného roka, ktorý skončil vlani v decembri, čistú stratu 19,6 milióna eur. V rovnakom období rok predtým pritom Ryanair zarobil 106 miliónov eur.