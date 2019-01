Ruský a americký veľvyslanec sa sporia o plynovod Nord Stream 2

dnes 13:16 -

V utorok ruský veľvyslanec v Holandsku Aleksandr Šuľgin obvinil Spojené štáty z "propagácie svojich vlastných zdrojov energie pre európsky trh zneužívaním konkurencie". Uviedol to v otvorenom liste, ktorý zverejnil najväčší holandský denník Telegraaf. Išlo o reakciu na počin amerického veľvyslanca Peta Hoekstru, ktorý vyzval holandskú vládu, aby odstúpila od účasti na projekte plynovodu Nord Stream 2.



Koncern Nord Stream 2 je spoločný podnik vytvorený ruskou spoločnosťou Gazprom a piatimi európskymi plynárenskými spoločnosťami, medzi ktorými je aj holandsko-anglická firma Shell. Okrem toho sa holandské firmy Van Oord a Boskalis podieľajú na stavebných prácach tohto plynovodu.



Potrubie dlhé 1200 kilometrov má podľa údajov Gazpromu z polostrova Jamal do Nemecka prepraviť ročne 55 miliárd kubických metrov ruského plynu. Plynovod by mal byť funkčný už koncom tohto roka.

Veľvyslanec Hoekstra, v súlade s kritickým postojom prezidenta USA Donalda Trumpa na sporný plynovod, vo svojom liste holandskú vládu varoval, že uvedený plynovod "poskytne Rusku novú a silnú schopnosť kontrolovať, ovplyvňovať a potenciálne ohrozovať Západ". Hoekstra taktiež upozornil, že Nord Stream 2, ktorý obchádza Ukrajinu, ohrozí bezpečnosť tohto štátu tým, že odstráni akúkoľvek motiváciu pre Rusko, aby začalo rokovania v dobrej viere týkajúce sa diania na Ukrajine.



DutchNews.nl spresnil, že sporný plynovod pripraví Ukrajinu o financie, ktoré v súčasnosti získava z poplatkov za prepravu plynu, proti čomu je väčšina krajín strednej a východnej Európy.

Ruský veľvyslanec však vo svojej odpovedi cez denník Telegraaf upozornil, že Rusko bude aj naďalej využívať potrubie cez Ukrajinu na prepravu svojho plynu do Európy "ak to bude bezpečné a uskutočniteľné vzhľadom na stav infraštruktúry".



Šulgin zároveň zdôraznil, že ruský plyn dodávaný cez Nord Stream 2 bude v priemere o 30 percent lacnejší ako americký skvapalnený plyn (LNG). "Holandsko sa musí samo rozhodnúť, čo je pre krajinu lepšie - lacný ruský plyn, alebo drahý americký plyn", uviedol veľvyslanec vo svojom liste.