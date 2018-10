Americký akciový trh v piatok oslabil

dnes 12:01 -

Americký akciový trh v piatok klesol. Investori totiž rýchlym tempom vypredávali vládne dlhopisy, čo posunulo výnosy z nich na najvyššiu úroveň za vyše sedem rokov. Podľa Kate Nixonovej zo spoločnosti Northern Trust Wealth Management sa to začalo stredajším komentárom šéfa amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella. Šéf centránej banky USA vyjadril dôveru v ekonomiku a povedal, že rastúce úroky sú stále vzdialené od toho, aby brzdili hospodársky rast. Podľa Nixonovej to znamená, že Fed má v úmysle ďalej dvíhať úrokové sadzby a investori si nie sú istí, kedy to chce ukončiť.

Index S&P 500 v piatok klesol o 0,6 percenta na 2 885,57 bodu, priemyselný index Dow Jones oslabil o 0,7 percenta na 26 447,05 bodu, technologický Nasdaq si pohoršil o 1,2 percenta na 7 788,45 bodu a index menších spoločností Russell 2000 si odpísal 0,9 percenta a uzavrel na úrovni 1 632,11 bodu. V rámci technologických spoločností zlacnela firma Nvidia o 3,4 percenta a spoločnosť Apple stratila 1,6 percenta. V rámci internetových firiem oslabil Netflix o 3,4 percenta. Klesli aj akcie maloobchodných spoločností a Amazon si odpísal jedno percento.

Európskym akciovým trhom sa v piatok tiež nedarilo. Index nemeckej burzy DAX si pohoršil o 1,1 percenta, francúzsky akciový index CAC 40 oslabil o jedno percento a britský index FTSE 100 uzavrel nižšie o 1,3 percenta.