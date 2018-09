Teroristi Bitcoin nepoužívajú

Zdroj: lindak

Prvou z nich bola správa o Stave organizovaného zločinu v digitálnom svete od Európskeho policajného úradu (Europol). V rámci tejto správy sa hodnotí celkový stav kriminality, ktoré sa udejú v digitálnom svete od ransomvér útokov až po detskú pornografiu. Práve kriminalita býva spájaná s kryptomenami a ich nevystopovateľnosťou a rýchlymi transakciami. Presnejšie kriminalita na úrovni terorizmu.

V časti správy, ktorá sa venuje terorizmu Europol uznal, že napriek tomu, že teroristi vedia o výhodách kryptomien od roku 2014, s ich používaním začali až koncom roka 2017. A aj to v tej „jemnejšej“ verzii, keď sa kryptomeny začali akceptovať u teroristov ako finančná podpora na činnosť tej ktorej teroristickej organizácie. Úrad uznal, že zatiaľ na európskom kontinente neboli kryptomeny použité na financovanie nejakého konkrétneho teroristického útoku a zatiaľ nie sú ani vo väčšej miere používané. Pravdou je, že islamský svet stále do veľkej miery využíva Hawala systém, ktorý funguje na báze hotovosti a započítavania dlhov, čoho dôsledkom je obchádzanie bankového systému. Samozrejme to prináša možnosť obchádzať „viditeľné“ bankové toky.

Europol došiel k záveru, že kryptomeny sa používajú primárne na čiernych trhoch, ako bol v minulosti známy Silk Road, ktorého vlastníkom bol Ross Ulbricht. Rovnako na rôzne malvéry, kde sa využíva na skrytie transakcií alebo pranie špinavých peňazí. Napriek tomu si na tento mýtus treba odpovedať filozoficky. Kryptomeny sú využívané na kriminálnu činnosť vo veľmi podobnej miere než bežné národné meny.

Druhou výraznou správou bolo oznámenie skupiny významných ľudí, ktorí sa venujú kryptomenám, medzi nimi aj Bryan Bishop, jeden z developerov v rámci Bitcoinu. V správe oslovujú americkú komisiu pre burzy a cenné papiere (SEC), že sú ochotní s ňou nadviazať spoluprácu pri vytváraní regulácií a legislatívy okolo kryptomien s ktorou bojuje v súčasnosti väčšina svetových ekonomík. Konkrétne regulácií v prípade búrz a finančného trhu. Dôvodom je to, že krypto-aktíva sa len veľmi ťažko so svojimi vlastnosťami dajú napasovať do regulácií štandardného finančného trhu. Z toho dôvodu sa rozhodli dobrovoľne vyzvať komunitu, aby SEC-u pomohla a nezabila inovácie, ktoré môžu prostredníctvom krypto-aktív vzniknúť.

Podobnú filozofiu má na Slovensku aj Ministerstvo financií, ktoré rovnako v súčasnosti tvorí reguláciu v spojení s kryptomenami a ICO a prizvalo si k tomu účastníkov trhu, ktorých sa budúca regulácia bude týkať. Za pár mesiacov uvidíme, čo prinesie spolupráca v USA a rovnako aj na Slovensku.

Autorom je Martin Lindák, analytik Pro Partners Holding