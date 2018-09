Boháči východnej Európy: Česi majú dvojnásobne viac ako Slováci

Zdroj: Allianz;ČTK;marketscreene

Allianz analyzoval úspory a dlhy v 53 krajinách sveta. Čistá hodnota finančného bohatstva predstavuje všetok hnuteľný i nehnuteľný majetok mínus dlhy. Každých siedmy človek na planéte patrí do globálnej bohatej strednej triedy. To znamená až 1,1 miliardy ľudí! Ešte na prelome tisícročí to bolo menej ako 500 miliónov osôb.

A teraz porovnanie: rast finančných aktív českých domácností v roku 2017 dosiahol 4,4 percenta. Priemerné čisté bohatstvo na obyvateľa predstavovalo vlani v Česku 15 290 eur, na Slovensku dosiahol rast finančných aktív domácností dvojciferné číslo, 14 %, a v roku 2017 dosiahlo primerné čisté bohatsvo 6190 eur, čo je zhruba 2,5 krát menej ako v Českej republike,



Rozdiel je aj medzi bývalou západnou a východnou Európou stále značný. Priemerný Nemec vlani vlastnil čistú hodnotu 52 390 eur, ešte lepšie na tom bol Rakúšan s 53 980 euro.







Nerovnosť sa ale v skutočnosti rozširuje aj v niektorých krajinách, ktoré boli doteraz známe svojimi politikami zameranými na spravodlivé rozdelenie bohatstva, patrí sem Dánsko, Švédsko a Nemecko. Čo je ešte zaujímavejšie, iba jedna krajina dnes tvorí polovicu globálneho bohatstva strednej triedy. Ako sa dokáže Čína šplhať po rebríčku bohatstva je skutočne impozantné.

Zhruba polovicu príslušníkov strednej triedy tvorili v roku 2000 obyvatelia západnej Európy, Severnej Ameriky a Japonska. Dnes však v týchto krajinách žije spolu zhruba len štvrtina celosvetovej strednej triedy. Proti tomu podiel Číňanov stúpol v danom období z menej ako 30 percent na viac ako 50 percent, čo reálne znamená, že viac ako 500 miliónov obyvateľov Číny sa za posledných 18 rokov vyšplhalo do strednej triedy. V porovnaní s tým len sedem percent obyvateľstva východnej Európy, kam štúdia započítava aj Slovesnko, patrí ku globálnej finančnej strednej triede. Len jedno percento potom k tej vyššej.

"Žijeme vo svete veľkého paradoxu," hovorí Michael Heise, hlavný ekonóm Allianz. "Keď sa budúci historici pozrú späť, pravdepodobne uvidia najdramatickejšie zlepšenie životnej úrovne za posledných 30 rokov, čo by malo vyvolať vlnu osláv na Západe, ale dnes tam prevláda depresia z dôvodu rastúcej nerovnosti v "starých" industrializovaných regiónoch, najmä v Európe a Spojených štátoch. Životné podmienky sa zhoršili, trhy práce zaznamenali pomalé a neúplné oživenie zo svetovej finančnej krízy v roku 2008, čo prispieva k vnímaniu rastúcej priepasti medzi bohatými a chudobnými.“