Ázijská rozvojová banka očakáva spomalenie rastu ekonomiky regiónu

dnes 12:31 -

Obchodné konflikty, zvyšujúce sa dlhy a potenciálny vplyv rastúcich úrokových sadzieb v USA pravdepodobne utlmia ekonomický rast Ázie v budúcom roku. Uviedla to v stredu Ázijská rozvojová banka (ADB) v aktualizácii regionálneho ekonomického výhľadu. Banka očakáva, že hospodársky rast Ázie v tomto roku zostane silný, a to na úrovni 6 percent, ale v budúcom roku sa spomalí na 5,8 percenta. Čínska ekonomika podľa ADB v tomto roku posilní o 6,6 percenta, ale v roku 2019 sa zväčší menej, a to o 6,3 percenta.

Ázijská rozvojová banka uviedla, že najväčším zdrojom potenciálnych ťažkostí sú možné finančné a obchodné šoky. Ak by ekonomika USA prejavila známky prehriatia, zvýšenie úrokov zo strany amerického Federálneho rezervného systému by mohlo narušiť peňažné trhy, čo by viedlo k problémom v oblasti zlých úverov.

Banka však konštatovala, že najväčšia hrozba pramení z potenciálneho poškodenia dodávateľských reťazcov, ktoré by bolo výsledkom obchodných konfliktov, hlavne medzi USA a Čínou. Konflikt prameniaci zo sťažností USA, že Peking kradne technológie alebo núti zahraničné firmy, aby ich odovzdávali, má podľa správy ADB potenciál ubrať rastu čínskej ekonomiky 0,5 percentuálneho bodu a rast hospodárstva USA spomaliť o 0,1 percentuálneho bodu.