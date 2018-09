V prípade brexitu bez dohody Británia zaplatí únii menej ako dohodnutých 39 mld. libier

dnes 11:46 -

Veľká Británia upozorňuje Európsku úniu, že svoje záväzky v už dohodnutej sume 39 mld. libier (GBP) po vystúpení z bloku uhradí v celej výške iba v prípade uzavretia dohody o vzťahoch po brexite. Britský minister pre brexit Dominic Raab pre BBC vo štvrtok povedal, že Británia zaplatí "významne, podstatne" menej, ak sa nijaká dohoda nedosiahne. Konštatoval, že Británia bude uznávať svoje "striktné právne záväzky" voči EÚ, ale neuhradí celú túto sumu.

Minister ďalej uviedol, že "to nie je hrozba a nie je to ultimátum, je to konštatovanie faktu". Medzi Bruselom a Londýnom prebiehajú tvrdé rokovania o budúcich vzťahoch po pdchode Británie z EÚ. Minister Raab povedal, že je naďalej presvedčený, že dohoda sa dosiahne.