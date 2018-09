Qatargas uzatvoril s čínskou firmou PetroChina dlhoročný kontrakt na dodávky LNG

dnes 13:16 -

Katarská spoločnosť Qatargas a čínsky energetický koncern PetroChina uzatvorili dohodu o dlhoročných dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) do Číny. Kontrakt je súčasťou čínskej energetickej politiky, v rámci ktorej chce Peking posilniť využitie ekologickejších surovín s cieľom zmierniť znečistenie ovzdušia vo veľkomestách.

Qatargas v pondelok oznámil, že s firmou PetroChina International, ktorá je divíziou koncernu PetroChina, uzatvoril 22-ročný kontrakt na dodávky LNG. Katarská štátna spoločnosť by ročne mala do Číny vyvážať 3,4 milióna ton LNG. Surovinu by mala dodávať z projektu Qatargas 2, čo je spoločný projekt firiem Qatar Petroleum, Exxon Mobil a Total, do viacerých čínskych importných terminálov vrátane terminálov v mestách Ta-lien, Šen-čen či Tchang-šan. Prvá dodávka je naplánovaná na tento mesiac.

Dopyt po LNG v Číne rastie, keďže vláda sa usiluje riešiť problém znečisteného ovzdušia v čínskych veľkomestách. Tlačí preto na priemyselné podniky, aby obmedzili využitie uhlia a viac sa orientovali na ekologicky čistejší plyn.

V súčasnosti je Čína druhým najväčším dovozcom LNG na svete. Podľa konzultačnej spoločnosti SIA Energy by dovoz LNG do Číny mohol do roku 2020 vzrásť o až 70 % na 65 miliónov ton. V minulom roku krajina doviezla rekordných 38,1 milióna ton LNG, o 46 % viac než v predchádzajúcom roku.