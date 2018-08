Trump ruší naplánovaný januárový rast miezd štátnych zamestnancov

dnes 13:16 -

Prezident USA Donald Trump ruší januárový rast miezd väčšiny civilných štátnych zamestnancov. Kongres o tom informoval vo štvrtok, pričom to odôvodnil napätou situáciou v rozpočte. Podľa platného zákona sa zárobky mali automaticky zvýšiť o 2,1 percenta, za predpokladu, že prezident a Kongres to nezmenia. "Musíme sa naďalej snažiť o to, aby sme našu krajinu viedli fiškálne udržateľným smerom," uviedol Trump. Kongres v súčasnosti diskutuje o návrhu na miernejšie zvýšenie platov štátnych zamestnancov, a to o 1,9 percenta.

Demokrati Trumpovo smerovanie k zrušeniu naplánovaného rastu miezd kritizovali a poukázali na zníženie daní v decembri minulého roka. Dane sa vtedy výrazne zredukovali pre korporácie a najbohatších Američanov a mierne sa znížili pre ľudí so strednými a nízkymi príjmami. "Trump uštedril ďalšiu facku americkým pracujúcim," uviedol líder demokratov Tom Perez.

V júli Trumpova administratíva výrazne nahor revidovala odhad deficitu verejných financií. Vláda prognózuje, že deficit za fiškálny rok, ktorý sa skončí 30. septembra, bude 890 mil. USD. Vo februári predpovedala, že tento schodok bude v sume 873 mil. USD.