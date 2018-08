Mayová zopakovala, že brexit bez dohody by neznamenal koniec sveta

dnes 13:31 -

Britská premiérka Theresa Mayová odmietla obavy z brexitu bez dohody. V rozhovore s novinármi počas svojej obchodnej misie v Afrike premiérka zopakovala vyhlásenie šéfa Svetovej obchodnej organizácie Roberta Azevedu, že odchod Británie z Európskej únie bez dohody "by nebol prechádzkou v parku", ale "nebol by to koniec sveta". Dodala, že britská vláda prijíma opatrenia, aby zabezpečila, že úspešne zvládne situáciu bez dohody a naďalej verí, že podobný výsledok dosiahne aj s "dobrou dohodou", ktorú je podľa premiérky možné uzavrieť. Informuje o tom portál írskej rozhlasovej a televíznej spoločnosti RTÉ.

Mayová sa zároveň snažila znížiť význam toho, že britský minister financií Philip Hammond upozornil na veľké ekonomické dôsledky brexitu bez dohody. Hammond podľa nej poukázal na "predbežné" údaje zverejnené v januári. Konzervatívni britskí poslanci obvinili šéfa rezortu financií z toho, že odštartoval ďalší "projekt strachu", keď poukázal na predbežnú analýzu, podľa ktorej by hrubý domáci produkt Británie mohol klesnúť, ak krajina bude s EÚ obchodovať podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

https://www.rte.ie/news/brexit/2018/0828/987996-theresa-may-brexit/