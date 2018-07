Ceny dovozu do Nemecka vzrástli v júni najstrmšie za vyše jeden rok

dnes 10:31 -

Ceny dovozu do Nemecka rástli v júni najrýchlejším tempom za viac ako jeden rok. To signalizuje, že spotrebiteľská inflácia v najväčšej ekonomike eurozóny by mohla nabrať väčšie tempo. Informoval o tom v piatok spolkový štatistický úrad Destatis.

Podľa najnovších štatistík sa dovozné ceny v najväčšej európskej ekonomike v júni zvýšili medziročne o 4,8 %, najstrmšie od apríla 2017 a viac ako v máji, keď stúpli o 3,2 %. Júnový výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí očakávali ich nárast v júni o 4,5 %.

V medzimesačnom porovnaní sa rast cien dovozu do Nemecka v júni spomalil na 0,5 % z 1,6 % v máji. Napriek tomu bol väčší ako 0,3 %, ktoré predpovedali ekonómovia.

Po vylúčení nestálych cien ropy a minerálnych výrobkov stúpli dovozné ceny v júni medziročne o 1,9 %.

Destatis zároveň informoval, že aj rast cien nemeckého exportu sa v júni zrýchlil na 1,8 % z májových 1,3 %. Medzimesačne stúpli vývozné ceny o 0,3 %, čo bolo menej ako v máji, keď sa zvýšili o 0,5 %.