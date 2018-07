MMF: Nemecko a Holandsko ohrozujú globálnu stabilitu

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:10 -

Najčastejšie sa nerovnováha meria prebytkom bežného účtu, čo znamená, že úspory prevyšujú investície, čo vedie krajiny k oveľa vyšším vývozom oproti dovozu. Prebytok nie je nevyhnutne zlý, ako píšu autori správy, môže napríklad pomôcť vytvoriť vankúš pre absorbovanie ekonomických šokov. Na celosvetovej úrovni môže prebytok bežného účtu pomôcť vyčleniť kapitál na miesta, kde bude mať najväčší nárast.

Ak však veľké ekonomiky ušetria viac, než investujú a robia to príliš dlho, nebudú schopné tak dobre absorbovať ekonomické šoky než v prípade, ak by tieto peniaze investovali produktívnejšie. A to nakoniec ohrozuje globálnu stabilitu. Niečo podobné sa práve deje v krajinách, ktoré majú "vyššie než žiaduce bilancie" v rámci eurozóny. Za najväčších previnilcov v tomto regióne MMF považuje najmä Nemecko a Holandsko. Prebytky bežného účtu fond kritizuje aj v prípade Thajska a Singapuru. Pokiaľ ide o eurozónu ako celok, ekonómovia MMF znížili hodnotenie menovej únie na "mierne silnejšiu" v porovnaní s neutrálnym ratingom z roku 2017. Pozíciu USA určili ako "mierne slabšiu".

Ako sa Nemecko a Holandsko dopracovalo k takýmto obrovským prebytkom bežného účtu?



Odpoveďou je, že za to z veľkej časti môže mena a mechanizmus, ktorý obnovuje vyvážené toky obchodu a kapitálu medzi krajinami. Napríklad, keď má krajina veľký obchodný deficit, hodnota jej meny by sa mala znížiť, čím by bol vývoz dostatočne konkurencieschopný, aby sa rozdiel zmenšil.

MMF analýzou mien vypočítava rozdiel od reálneho efektívneho výmenného kurzu krajiny – porovnáva hodnotu meny očistenú od inflácie oproti menovým úrovniam jej obchodných partnerov. Reálny efektívny výmenný kurz (REER) predstavuje vážený priemer relatívnych cien v domácej ekonomike a partnerských krajinách vyjadrených v jednej mene. Mena môže byť ohodnotená viac ako je potrebné na obnovenie rovnováhy, alebo príliš lacná. Podľa tejto analýzy je americký dolár nadhodnotený o 12 % a euro podľa strednodobého odhadu podhodnotené o 4 %. V najväčšom hospodárstve eurozóny je však euro o 15 % nižšie ako by malo byť.







Ako napraviť tieto nebezpečné nerovnováhy?



Nemecko by malo zvýšiť svoje fiškálne výdavky a znížiť regulačné prekážky pre investície. USA musia medzitým obmedziť fiškálne výdavky a posilniť zručnosti svojej pracovnej sily. USA nepotrebujú fiškálne uvoľňovanie neskorého cyklu a Nemecko nepotrebuje prebytok rozpočtu a starnúcu infraštruktúru. Bohužiaľ pre Trumpa to znamená že jeho zúrivý postoj voči bruselským úradníkom a zvyšovanie ciel veľmi nepomôže. Pokiaľ sa nerozhodne zmeniť niektoré vlastné politiky.