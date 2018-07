Investor sídliaci aj v SR kúpil časť plynárenského terminálu vo Francúzsku

dnes 14:46 -

Vo verejnom tendri na kúpu 39,24-% podielu v termináli na prepravu skvapalneného zemného plynu Dunkirk LNG SAS vo Francúzsku uspela investičná a poradenská spoločnosť IPM, ktorej väčšina tímu sídli v Bratislave. Dokumentácia k transakcii bola podpísaná vo štvrtok (12.7.) a očakáva sa, že bude jednou z najväčších európskych infraštruktúrnych transakcií roka.

Väčšinovým vlastníkom terminálu Dunkirk LNG SAS je spoločnosť EDF, celková hodnota prekladiska sa odhaduje na 2,4 miliardy eur. Je jedným z najväčších terminálov na prepravu skvapalneného zemného plynu, ktorý zásobuje Francúzsko a Belgicko. V uplynulých rokoch bol zmodernizovaný a v súčasnosti zaznamenáva rast kapacity vďaka nárastu objemov z projektu Jamal v Arktíde.

Investičná skupina IPM pozostávajúca z londýnsko-bratislavskej InfraPartners Management LLP (IPM) a juhokórejskej InfraPartners Management Korea Co. Ltd. prepojila v transakcii kapitál veľkých korporácií ako Samsung a kórejských penzijných fondov.

"V tomto ojedinelom projekte európskeho rozmeru sme dokázali uspieť voči veľkým svetovým hráčom. Sme radi, že spoločnými silami sa našim tímom sídliacim v Londýne, Bratislave a Soule podarilo úspešne zrealizovať takú významnú transakciu. Tento tender je dôkazom toho, že svetový obchod sa dá robiť aj zo Slovenska," zhodnotil Marián Boček, spoluzakladateľ a výkonný partner spoločnosti.

IPM je globálna správcovská a poradenská firma so sídlom v Londýne a Bratislave založená v roku 2014. Špecializuje sa na investície do alternatívnych tried aktív, vrátane infraštruktúry, rastového kapitálu, private equity a komodít.