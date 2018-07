Uber hazardných hier: Tiket, na ktorý vyhral milión dolárov, si zakúpil cez kontroverznú aplikáciu

Zdroj: fox9.com

dnes 10:09 -

Brandon Stevenson vyhral Powerball v stredu večer, ide o prvú osobu z Minnesoty, ktorá vyhrala pomocou kontroverznej novej aplikácie. "Toto je zďaleka najväčší víťaz, akého sme kedy mali," povedal Peter Sullivan z Jackpocket, ktorá aplikáciu dodáva na trh pre Fox 9.



Jackpocket začal v Minnesote asi pred dvoma týždňami a je to zatiaľ len druhý štát, kde je k dispozícii. "Jackpocket je služba, kupujeme tiket v mene používateľa," povedal Sullivan."Používatelia si cez aplikáciu objednajú tiket a zaplatia za službu. My zájdeme do fyzickej prevádzky a kúpime v ich mene skutočný tiket," vysvetlil Sullivan s tým, že všetko je legálne."Postupujú v súlade so zákonmi Minnesoty, aby uskutočnili tieto nákupy pre svojich zákazníkov," povedal Adam Prock, riaditeľ komunikácie Minnesotskej lotérie. "Z pohľadu lotérie je to rovnaký víťaz, ako každý iný."





Zákon umožňuje zakúpiť tikety pre iných, ale Združenie proti rozšíreniu hazardu tvrdí, že zákonodarca nikdy neodobril podnikanie v podobe, ako ho prevádzkuje Jackpocket. "Máte aplikáciu spustenú treťou stranou, ktorá doslova umožňuje ľuďom sedieť na gauči a pritom byť účastný hazardu," povedal výkonný riaditeľ Jake Grassel. "Je to on-line hazardná hra." On-line hazard je v Minnesote nezákonný. Grassel uviedol, že dostali niekoľko telefonátov od zákonodarcov, ktorí vyjadrili znepokojenie nad súčasným stavom. V liste adresovanom riaditeľovi Minnesotskej lotérii sa píše, že „lotéria odmieta pracovať v medziach štátneho práva je zdrojom neustálej frustrácie pre zákonodarcov. Vzhľadom na právnu neistotu a riziko, ktoré predstavuje pre náš štát, vyzývame Minnesotskú lotériu, aby okamžite zrušila memorandá o porozumení a spolupracovala s divíziou pre hazardné hry, kým sa tieto problémy nevyriešia."