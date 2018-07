Brexit ohrozuje investície Jaguaru v Británii v objeme 80 mld. libier

dnes 13:31 -

Automobilka Jaguar Land Rover (JLR) varovala, že "zlá" dohoda o brexite ohrozí jej investičné plány vo Veľkej Británii v sume 80 mld. libier (GBP) a môže firmu donútiť k zatváraniu závodov. Najväčší britský výrobca áut uviedol, že ak obchod nebude prebiehať bez prekážok, jeho investície v Británii budú ohrozené, informuje portál bbc. com.

"Zlá dohoda o brexite by pre Jaguar Land Rover znamenala poškodenie zisku o viac ako 1,2 mld. GBP ročne," povedal generálny riaditeľ automobilky Ralf Speth. "Museli by sme drasticky upraviť naše výdavky. V uplynulých piatich rokoch sme vo Veľkej Británii vynaložili zhruba 50 mld. GBP a v najbližších piatich rokoch plánujeme výdavky 80 mld. GBP. To by mohlo byť ohrozené," cituje bbc. com šéfa automobilky.

Jaguar Land Rover buduje závod v Nitre. Britská automobilka na Slovensku preinvestuje 1,4 mld. eur. Očakáva sa, že prvé vozidlá zídu z výrobnej linky na konci roka 2018. V júni automobilka uviedla, že plánuje presunúť od budúceho roka produkciu vozidiel SUV Land Rover Discovery z Birminghamu na Slovensko. Pôvodne spoločnosť JLR tvrdila, že výroba vozidla Discovery bude rozdelená medzi britský závod Solihull a Slovensko.

https://www.bbc.com/news/business-44719656

(1 EUR = 0,88108 GBP)