Verejné prístavy chcú zmeniť systém kontroly vstupov do prístavov

Vstupy do areálov vo verejných prístavoch v Bratislave a Komárne budú mať nový systém kontrol. Avizuje to spoločnosť Verejné prístavy, ktorá si v tejto súvislosti obstarala štúdiu realizovateľnosti. Na základe predložených cenových ponúk ju za 32 tis. eur vypracuje spoločnosť Radvise Group. Ako ďalej informuje spoločnosť Verejné prístavy, jedným z dôvodov na pripravované zmeny v kontrolách vstupov do areálov prístavov je zvýšenie prehľadu o tom, čo sa do areálov prístavov dovezie aj s ohľadom na environmentálnu záťaž.

Výsledkom štúdie by tak mala byť identifikácia najvhodnejšieho spôsobu zabezpečenia kontroly vstupu a odchodu osôb a dopravných prostriedkov v rámci areálov verejných prístavov Bratislava a Komárno. Firma totiž od svojho vzniku v roku 2008 nedisponovala vlastným riešením kontroly a v súčasnosti vstupy do areálov kontroluje súkromná spoločnosť SPaP, ktorá vykonáva prekládkové služby v areáli verejných prístavov.

Spoločnosť Verejné prístavy je akciová spoločnosť so 100-percentným vlastníctvom štátu. Zaoberá sa prevádzkou prístavov a ostatnými činnosťami, ktoré s prevádzkou prístavov súvisia. V roku 2017 dosiahla akciová spoločnosť Verejné prístavy čistý zisk na úrovni 828,3 tis. eur.