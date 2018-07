Najviac slovenských firiem platí dane do 1000 eur

dnes 12:01 -

Najviac podnikateľov, takmer 80.000, odviedlo v daňovom priznaní sumu do 1000 eur. Za nimi nasledujú firmy s daňami v rozmedzí od 1000 do 10.000 eur. No rovnako medziročne narastá aj počet firiem, ktoré na dani neodvádzajú nič. Ukázala to analýza spoločnosti Bisnode, ktorá analyzovala dáta k 1. polroku 2018 146.050 spoločností podnikajúcich na Slovensku.

"Pravidelné porovnania sú dobrým ukazovateľom ekonomického vývoja v spoločnosti a zároveň odkrývajú nové trendy, ktoré ovplyvňujú spoločenské nálady aj v oblasti podnikania a obchodu," vysvetľuje analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Z analýzy ďalej vyplýva, že najviac, až 79.834 podnikov, odviedlo na dani sumu v rozpätí od 0,1 eura do 1000 eur. Táto skupina vedie v rebríčku už od roku 2011, kedy spoločnosť Bisnode začala údaje zaznamenávať. Kontinuálne narastá počet firiem, ktoré do štátnej pokladnice odvádzajú daň v rozmedzí od 1000 do 10.000 eur, k 1. polroku ich bolo 38.477, čo je 80-% podiel oproti údajom za rok 2016.

"Nárast rovnako zaznamenávame aj pri podnikoch, ktoré spadajú do kategórie odvedenej dane od 10.000 do 100.000 eur. Aktuálne ich je 11.473, no tento údaj ešte porastie. Vnímame to ako potvrdenie toho, že slovenskej ekonomike a firmám sa dobre darí," hovorí Štěpánová.

V medziročných porovnaniach je stále vysoký počet spoločností, ktoré v priznaní vykazujú nulu, prípadne stratu. Nulová daň z príjmov za rok 2017 vyšla v priznaní 14.452 firmám.

"Počet podnikov, ktoré vykazujú nulu, v priznaní narastá, čoho sme boli svedkami aj v minulom roku, kedy nulovú daň priznalo spolu 20.183 podnikov. Aktuálne číslo - 14.452 firiem s nulou v priznaní za rok 2017, predstavuje 72-% podiel oproti roku 2016. Očakávame, že toto číslo bude ešte vyššie. Väčšina z týchto firiem investuje do rozvoja podnikania, čo môže byť jeden z dôvodov, prečo firmám vychádzajú záporné čísla v daňovom priznaní," dodáva Štěpánová.

Analýza ďalej ukázala, že sumu do jedného milióna eur zaplatí štátu 1666 spoločností. Viac ako milión eur na dani priznalo zatiaľ 148 podnikateľských subjektov.

TASR informovala spoločnosť Bisnode.