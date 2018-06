Očakávania o eure boli aj o príchode nových investícií

dnes 9:01 -

Očakávania v súvislosti so zavedením meny euro boli najmä finančného charakteru, išlo o elimináciu kurzových rozdielov a výkyvov na finančných trhoch, rovnako aj o príchod nových investícií a nových zákazníkov. Uviedol to pre TASR riaditeľ divízie prenájmu priemyselných a logistických priestorov Tomáš Horváth z poradenskej spoločnosti Colliers International k 10. výročiu schválenia vstupu SR do eurozóny Radou Európskej únie.

Na opačnej strane to boli podľa neho obavy zamestnávateľov z rastu nominálnych miezd a komodít tzv. zaokrúhľovaním, a tým znižovaním konkurencieschopnosti na domácom, ale aj zahraničnom trhu. "Pred 10 rokmi znamenalo zavedenie eura pre Slovensko jednoznačnú konkurenčnú výhodu, nakoľko ho posúvalo vyššie v hodnotení potenciálnych investorov najmä z pohľadu ekonomickej stability a vyššej transparentnosti krajiny," konštatoval Horváth. Okrem iného však vtedy Slovensko ponúkalo aj dostatok lacnej pracovnej sily.

V súčasnosti z pohľadu investorov viac rozhoduje dostatok pracovnej sily, infraštruktúra a pripravenosť pozemkov, priblížil situáciu v súčasnosti. "Z tohto pohľadu Slovensko už nemá navrch v porovnaní s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky. Momentálne taktiež nepriaznivo rezonuje možný odchod Talianska z eurozóny a tým pádom jej rozpad," uzavrel.