Konfederácia britského priemyslu zhoršila prognózu ekonomického rastu

dnes 14:01 -

Ekonomika Veľkej Británie by mala podľa prognózy Konfederácie britského priemyslu (CBI) v tomto roku posilniť o 1,4 percenta. Predpoveď hospodárskeho rastu krajiny tak CBI mierne zhoršila v porovnaní s jej decembrovou predikciou, ktorá predpokladala tohtoročný rast na úrovni 1,5 percenta. Dôvodom zhoršenia prognózy je to, že v prvom štvrťroku britskú ekonomiku nepriaznivo ovplyvnilo počasie. CBI to uviedla v pondelok na svojej internetovej stránke.

V budúcom roku Konfederácia britského priemyslu očakáva rast ekonomiky krajiny na úrovni 1,3 percenta, čiže potvrdila svoju decembrovú predikciu. Predpoveď CBI je založená na tom, že do konca roku 2020 bude platiť dohoda s EÚ o prechodnom období po brexite a nenastanú významné turbulencie vo vyjednávaniach.

CBI pritom upozornila, že rast britského hospodárstva v tomto a budúcom roku môže byť slabší, ako teraz predpokladá. Rizikom je osobitne to, že chaotickejší výsledok vyjednávaní s EÚ by mohol mať významný vplyv na finančné trhy. Zvýšili sa pritom aj globálne riziká, hlavne pre možnosť ďalšieho eskalovania protekcionistických opatrení v obchode.