Výbor EP chce vyňať medzinárodnú dopravu zo Smernice o vysielaní

dnes 15:01 -

Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu chce vyňať medzinárodnú dopravu zo smernice o vysielaní zamestnancov. Podľa Združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia prijal výbor na pondelkovom hlasovaní (4. 6.) takéto rozhodnutie.

Podľa neho by mala byť medzinárodná doprava a tranzit vyňaté spod právnej pôsobnosti smernice o vysielaní zamestnancov. Výnimkou by mala byť len kabotážna doprava a špecifická kombinovaná doprava.

O takúto legislatívnu zmenu sa združenie Česmad Slovakia usilovalo. "Združenie v spolupráci s partnerskými združeniami najmä zo strednej a východnej Európy dlhodobo presadzovali rovnaké stanovisko," priblížila hovorkyňa združenia Martina Baumann.

Rozhodnutie Výboru však napriek tomu podľa jej slov obsahuje aj problematické body. Sú nimi celoplošný zákaz trávenia týždenného času odpočinku v kabíne vozidla, aplikácia pravidiel o čase vedenia vozidiel už od 2,4 t, pravidlá pre rýchlejšiu obmenu digitálnych tachografov a podobne.

Poslanci tiež podľa Baumann navrhli zmeny, aby sa zabezpečili lepšie podmienky pre vodičov. To znamená, že dopravné spoločnosti budú musieť usporiadať svoje cestovné poriadky tak, aby sa vodiči mohli raz za tri týždne vrátiť domov, alebo na iné miesto podľa vlastného výberu na týždenný odpočinok.

"Cieľom Česmadu je zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských dopravcov na medzinárodnom trhu a rovnako chrániť práva vysielaných zamestnancov. Pozitívnym krokom je fakt, že si samotní europoslanci uvedomujú, aké komplikácie a administratívnu záťaž by plné znenie Smernice prinieslo," doplnila hovorkyňa. Podľa nej by o dosiahnutom výsledku z Výboru nemalo rozhodovať plénum Európskeho parlamentu, ale mal by byť súčasťou už trojstranného rokovania medzi Európskou komisiou, Radou EÚ a Európskym parlamentom.