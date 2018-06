Ceny domov v Londýne by mali tento rok klesnúť, prvýkrát za takmer 10 rokov

dnes 13:46 -

Rast cien nehnuteľností v Británii by mal byť tento rok slabší než miera inflácie a v prípade Londýna sa očakáva pokles, prvý za takmer desaťročie. Dôvodom je neistota spojená s odchodom Británie z Európskej únie, ktorá ovplyvňuje dopyt.

Ako ukázal najnovší prieskum agentúry Reuters, analytici na realitnom trhu predpokladajú, že ceny domov v Británii vzrastú tento rok v priemere o 1,7 %. To je podstatne slabší rast než očakávaná miera inflácie. Tá by mala dosiahnuť 2,5 %.

V prípade Londýna, kde záujem zahraničných investorov spôsobil, že v minulom období ceny domov prudko rástli, by však tento rok mali zaznamenať pokles o 1 %. Ak sa tak stane, bude to prvý medziročný pokles cien za takmer 10 rokov.

Kurz libry oproti doláru klesol od rozhodnutia Britov o odchode krajiny z EÚ pred zhruba dvomi rokmi takmer o 10 %. To síce znížilo cenu nehnuteľností pre zahraničných záujemcov, ale problémy v rokovaniach o podmienkach odchodu a vzťahoch Británie s EÚ po brexite kupcov odrádzajú.

Na budúci rok analytici očakávajú, že ceny domov by mohli v rámci celej Británie vzrásť o 2 %. Aj v prípade Londýna by sa mohli vrátiť k rastu, ale len na úrovni 0,5 %. V roku 2020 by sa už situácia mohla vyrovnať, teda na národnej úrovni, ako aj v rámci hlavného mesta by ceny mali vzrásť o 2 %.