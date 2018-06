Britská vláda schválila výstavbu tretej dráhy na letisku Heathrow

dnes 15:16 -

Britská vláda schválila výstavbu tretej pristávacej dráhy na londýnskom letisku Heathrow. Týmto rozhodnutím kabinet pripravil cestu pre to, aby sa dlhodobo sporná otázka predložila na hlasovanie do parlamentu. Verejnú diskusiu o plánoch na výstavbu novej pristávacej dráhy na letisku Heathrow britské ministerstvo dopravy otvorilo vlani. Rezort dopravy argumentuje, že projekt by umožnil dodatočných 260 tis. letov ročne a britskej ekonomike by v najbližších 60 rokoch pridal 74 mld. libier (GBP).

Londýnske letisko Heathrow je už v súčasnosti jedným z najrušnejších na svete. Otázka, či sa má rozšíriť, je zdrojom sporov. Dokonca aj keď poslanci britského parlamentu výstavbu tretej pristávacej dráhy schvália, predpokladá sa, že rozhodnutie bude napadnuté na súde.