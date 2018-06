Slováci a Česi považujú poľské potraviny za nekvalitné

dnes 15:01 -

Aj napriek tomu, že Poliaci hodnotia tovar v poľských supermarketoch lepšie ako Slováci a Česi vo svojich, približne 70 % Slovákov a Čechov označuje Poľsko ako prvého vývozcu nekvalitných potravín. Vyplýva to z projektu výskumných agentúr "Slovenský národný panel“, ktorý vychádza z výsledkov sociologického prieskumu so zameraním na kvalitu potravín v strednej Európe. Z prieskumu taktiež vyplýva, že krajina pôvodu je pri nákupe potravín dôležitá pre 75 % Slovákov a 70 % dopytovaných Čechov a Poliakov.

Reprezentatívny prieskum na 2 400 respondentoch, ktorý prebehol na Slovensku, v Česku a v Poľsku tiež ukázal, že imidž poľských potravín je v SR a ČR veľmi zlý. Najhoršie hodnotené bolo poľské mäso a to známkou 3,7 z 5 (5 = najhoršie), podobne dopadli aj vajcia a výrobky z vajec s hodnotením 3,5. Poliaci však podľa prieskumu nevnímajú svoju domácu výrobu negatívne, skôr naopak. Poliaci dali kvalite poľských ponúkaných potravín vyššiu známku ako Slováci a Česi, a to 2,3. Osem percent Poliakov tvrdí, že nakupujú len poľské potraviny. V SR a ČR sa podiel takých, ktorí tvrdia, že nakupujú len miestne potraviny, pohybuje pod hranicou 3 %. Podľa prieskumu sa 24 % Slovákov, 28 % Čechov a 31 % Poliakov zhodne na tom, že nepreferuje ani zahraničné, ani domáce potraviny.

Skoro tretina opýtaných uviedla ako prvú krajinu, ktorá vyváža na Slovensko kvalitné potraviny Českú republiku. S Poliakmi aj Čechmi sa našinci zhodnú na tom, že kvalitné potraviny do slovenských supermarketov prúdia z Nemecka, čo je pre nás druhá najlepšie hodnotená krajina z hľadiska kvality potravín, pre Čechov a Poliakov dokonca prvá. Ako tretia najlepšie hodnotená krajina skončilo Rakúsko. Aj napriek tomu, že imidž poľských produktov v SR a ČR je podľa prieskumu zlý, slovenské a české výrobky nie sú u našich poľských susedoch hodnotené vôbec zle. Len 5 % Poliakov označilo SR ako prvú krajinu, ktorá do poľských obchodov dováža nekvalitné potraviny.

V oblasti riešenia problému s kvalitou potravín si viac ako polovica Slovákov (54 %) myslí, že by kvalita potravín mala byť riešená „zhora“ cez zákony a nariadenia. Poliaci by sa na štát obracali menej často – len v 33 % prípadov. Všeobecne však v okolitých krajinách Slovenska prevláda názor, že zmena by mala prísť „zdola“, teda zmenou nákupného správania ľudí a preferovania kvalitnejších potravín namiesto lacných.

Slovenský národný panel je projekt výskumných agentúr STEM/MARK, NMS Market Research a Nielsen Admosphere, ktoré spoločne vytvorili jeden z najväčších výskumných panelov na Slovensku v Česku a Poľsku. Slúži pre on-line zbery dát o internetovej populácii Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska. Disponuje početnou skupinou 50 000 respondentov v Českej republike, 25 000 respondentov na Slovensku a 17 000 v Poľsku. Uskutočnený sociologický prieskum zameraný na kvalitu potravín bol prvou témou zo série piatich prieskumov, ktoré sa snažia mapovať postoje, spoločenské problémy a aktuálne témy paralelne na Slovensku v Českej republike a Poľsku.