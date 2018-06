Exkluzívny klub spotrebiteľov: Bohatých ľudí láka na nakupovanie textovka od robotov

Zdroj: gizmodo

Foto: SITA/AP

dnes 0:30 -

Walmart ponúka za 50 dolárov mesačne členstvo v skupine, z ktorej zákazníci môžu posielať žiadosti o nákup . Kuriér doručí požadované položky do jedného dňa. Napríklad dostanete SMS-ku, že potrebujete narodeninový darček pre svoje dieťa. Jetblack sa robota opýta, čo deti doslova milujú a populárny dar zašle spolu s narodeninovým pozdravom priamo na adresu. V tlačovej správe sa uvádza, že služba je zameraná na "časovo zaneprázdnených mestských rodičov" a ide o niečo "rovnako jednoduché ako písanie si s blízkymi priateľmi, ktorí poznajú vaše preferencie".



Projekt Jetblack je zatiaľ len v pilotnej fáze, ale spoločnosť tvrdí, že už čoskoro ho sprístupní pre New York. Celá vec je zaujímavá tým, že ide o spoločnosť, ktorá agresívne cieli na zákazníkov s nižšími príjmami. Nový projekt zameraný na bohatých ľudí sa dá považovať za zúfalý pokus obchodníka nájsť špecializovaný trh v zdieľanej ekonomike.



Ale ľudia naozaj chcú, aby za nich ich nákup vybavoval robot, alebo slabo zaplatený zamestnanec? Jetblack údajne používa kombináciu umelej inteligencie a ľudí pre návrhy jednotlivých nákupov. Nápadne to pripomína personalizované nákupy s bezplatnou dopravou Amazonu, aj Amazon Prime presne vie čo chcete a roboty to dokonca automaticky za vás zakúpia.





Walmart je len jednou z mnohých spoločností, ktoré sa snažia vybudovať digitálnu službu concierge. Silicon Valley je plná začínajúcich podnikov, ktoré chcú zarábať na tom, že za vás zodpovedajú otázky a nakúpia drobnosti. S názvami ako Magic, Alfred a Operator sú tieto startupy veľmi obľúbené zo strany investorov rizikového kapitálu, hoci z veľkej časti nedokážu ponúknuť nič relevantné. Koniec koncov, Google je zadarmo a veľmi dobre poslúži pri odpovedaní na otázky.



Ale Walmart si myslí niečo úplne iné. "Spotrebitelia hľadajú efektívnejšie spôsoby nakupovania pre seba a svoje rodiny bez toho, aby museli robiť kompromis pri kvalieu výrobkov," uviedla vo vyhlásení Jenny Fleiss, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka spoločnosti Jetblack. "Vytvorili sme úplne novú koncepciu, ktorá umožňuje spotrebiteľom získať presne to, čo potrebujú, vďaka pohodliu textových správ a voľnosti takmer neobmedzeného katalógu produktov."

Chceli by ste minúť 600 dolárov ročne na komunikáciu s robotom a vybranie nákupu na základe týchto rozhovorov? Možno áno, ale to by ste museli byť bohatá mamička na Manhattane. Zatiaľ je totiť členstvo v klube výlučne na pozvanie.