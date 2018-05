Poistenie cestovných kancelárií pre prípad úpadku sa zvýši z 25 na 30 percent tržieb

dnes 12:16 -

Minimálna hranica poistenia alebo bankovej záruky cestovných kancelárií pre prípad úpadku sa zvýši z 25 % na 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov a spojených služieb cestovného ruchu. Ak by plánované tržby boli nižšie ako v predchádzajúcom roku, cestovné kancelárie budú povinné dohodnúť sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku vo výške najmenej 30 % tržieb v predošlom roku. Vyplýva to z nového zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu a niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorý poslanci Národnej rady SR v utorok schválili 83 hlasmi. Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Cieľom zákona je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich a zároveň prispieť k posilneniu transparentnosti a právnej istoty aj na strane obchodníkov. Návrh zákona pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR, keďže ochrana spotrebiteľov v cestovnom ruchu patrí do kompetencie tohto rezortu. Zákon plne preberá novú smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách z 25. novembra 2015. Uvedená smernica nahradila smernicu Rady o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb z 13. júna 1990, ktorá bola prevzatá do zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka z roku 2001, ktorý bude zrušený a nahradený novým zákonom.

"Cestujúci, ktorý zaplatil cestovnej kancelárii za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou zájazdu alebo spojených služieb cestovného ruchu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku," uvádza zákon. Bude to platiť, napríklad, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu alebo služby cestovného ruchu, ktorú mala poskytnúť.

Cestovné kancelárie budú mať najmä v súvislosti so zabezpečením ochrany pre prípad úpadku nové, prevažne administratívne povinnosti. Ministerstvo hospodárstva považuje za pozitívny vplyv zákona posilnenie ochrany spotrebiteľa a za negatívny možný presun nákladov, ktoré vzniknú predajcom, do konečnej ceny zájazdu alebo služby pre spotrebiteľa. Prevzatím smernice sa zosúlaďujú informačné povinnosti predajcov zájazdov voči cestujúcim, obsahy zmlúv a tiež práva cestujúcich v prípadoch, keď služby nie sú dodané riadne a včas.

Dohľad nad dodržiavaním povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Ak pri kontrole zistí, že cestovná kancelária nemá zabezpečenú dostatočnú ochranu pre prípad úpadku, zakáže jej predaj zájazdov a sprostredkovanie spojených služieb. Za správny delikt môžu uložiť pokuty v štyroch sadzbách 2 000 - 70 000 eur, 500 - 20 000 eur, 200 - 10 000 eur a 100 - 5 000 eur. Pokuta môže dosiahnuť dvojnásobok hornej hranice, ak obchodník opakovane poruší tú istú povinnosť.

Cestovné kancelárie, ktoré získali živnostenské oprávnenie pred 1. januárom 2019, musia nahlásiť SOI údaje do zoznamu cestovných kancelárií do 1. apríla 2019. Cestovné kancelárie, ktoré získajú živnostenské oprávnenie v budúcom roku, sú povinné do pätnástich dní od jeho získania zaslať čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti vlastných osôb.