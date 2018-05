Donald Trump chce záchraniť čínsku spoločnosť ZTE

dnes 7:31 -

Americký prezident Donald Trump chce ignorovať súčasné napätie v obchodných vzťahoch s Čínou pri záchrane čínskej telekomunikačnej spoločnosti ZTE.

Spolu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom pracuje na vyriešení jej problémov. Trump o tom napísal v nedeľu (13.5.) na Twitteri. Uviedol tiež, že americké ministerstvo obchodu dostalo príslušné pokyny. Inak by sa v Číne stratilo veľa pracovných miest. Trump argumentoval tým, že existujú aj obrovské záujmy amerických firiem, ktoré spolupracujú so ZTE.

Spojené štáty a Čína sa teraz nachádzajú v masívnom obchodnom konflikte. Trump stále hrozí Pekingu sankciami vo forme zvýšenia ciel na čínsky tovar dovážaný do USA. Ich suma by mala dosiahnuť až 150 miliárd USD (125,69 miliardy eur).

Spoločnosť ZTE nedávno uviedla, že bude musieť zastaviť svoje podnikateľské aktivity v západnej časti krajiny. Podľa správ ide o dôsledok amerických sankcií za to, že ZTE porušila obmedzenia Washingtonu. Telekomunikačná spoločnosť údajne uvádzala nepravdivé údaje o spojení so severnou Kóreou a Iránom. ZTE zamestnáva do 70.000 ľudí a mobilným operátorom poskytuje najmä telekomunikačnú infraštruktúru.