USA, Mexiko a Kanada ukončili nové kolo rokovaní o dohode NAFTA bez výsledku

dnes 12:46 -

Zástupcovia USA, Mexika a Kanady ukončili najnovšie kolo rokovaní o reforme Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) bez výsledku. Vyjednávania sa pritom bez úspechu skončili necelý týždeň pred uplynutím neoficiálneho termínu na to, aby akúkoľvek dohodu schválil Kongres USA. Mexiko nesúhlasí so snahou USA orientovať produkciu v automobilovom priemysle na americké a kanadské závody. Washington zároveň chce zmeniť systém riešenia sporov a do dohody zahrnúť doložku, na základe ktorej z nej budú môcť krajiny vystúpiť po piatich rokoch.

Splnomocnenec USA pre obchod Robert Lighthizer vo vyhlásení uviedol, že rokovania "pokrývali veľký počet veľmi zložitých problémov" vrátane oblasti duševného vlastníctva, mliekarenstva a poľnohospodárstva, energetiky, pracovných štandardov. "USA sú ochotné pokračovať v spolupráci s Mexikom a Kanadou s cieľom dosiahnuť potrebný prielom," konštatoval Lighthizer. Americký prezident Donald Trump však v piatok Severoamerickú dohodu o voľnom obchode opäť kritizoval. "NAFTA je pre našu krajinu strašnou, strašnou katastrofou a uvidíme, či ju dokážeme urobiť rozumnou," povedal Trump.