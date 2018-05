Beblavý chce pre firmy nulovú daň na reinvestovaný zisk

dnes 12:46 -

Opozičný poslanec NR SR Miroslav Beblavý sa na nadchádzajúcej parlamentnej schôdzi pokúsi podporiť firmy, ktoré sa rozhodnú reinvestovať svoj zisk do rozvoja spoločnosti. Predkladá totiž návrh novely zákona o dani z príjmov, podľa ktorej by sa mala zaviesť nulová daň pre firmy, ktoré sa rozhodnú namiesto výplaty podielov na zisku investovať dosiahnutý zisk späť do firmy. Nasledujúca schôdza Národnej rady SR začína v stredu 9. mája.

Beblavý sa so svojimi kolegami zo strany Spolu-občianska demokracia inšpirovali sa v Estónsku, kde toto opatrenie funguje a aktuálne z neho profituje ekonomika aj štátny rozpočet. Hoci dočasne daňové príjmy klesli, neskôr sa výber daní zvýšil, pretože investície vo firmách podporili ekonomický rast. Tento návrh prezentovali ešte vo februári tohto roka s tým, je aj reakciou na vývoj medzinárodnej konkurencieschopnosti Slovenska počas vlád Roberta Fica. V súčasnosti je totiž podľa strany napriek ekonomickému rastu výber dane z príjmov právnických osôb z roka na rok nižší a ochota platiť dane právnických osôb klesá, najmä kvôli následnému dvojitému zdaneniu dividend.

Takéto opatrenie by podľa Beblavého Slovensku tiež pomohlo pokročiť smerom od montážnej dielne k ekonomike založenej na znalostiach. Zároveň ide podľa neho o oveľa lepší nástroj na zvýšenie investícií ako selektívne stimuly pre niektorých veľkých vybraných investorov, kde je efekt nižší, kriví sa trh a vzniká priestor na korupciu.

Poslankyňa NR SR Simona Petrík, Beblavého kolegyňa mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia, sa takisto pokúsi zmeniť zákon o dani z príjmov. Svojou novelou chce pomôcť samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré vykážu stratu, aby nestratili nárok na daňový bonus na svoje deti. Oproti zamestnancom s deťmi im totiž nestačí mať len príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ale musia vykázať aj základ dane. "Za účelom poskytnutia pomoci aj deťom SZČO, ktoré nevykážu základ dane, teda sú v strate, sa preto pri daňovom bonuse navrhuje vypustiť podmienku dosiahnutia základu dane,“ uvádza Petrík v návrhu novely.