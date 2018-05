Ekonomika eurozóny si udrží solídny rast, rizikom je však protekcionizmus

dnes 13:01 -

Ekonomika eurozóny by si mala tento rok udržať výrazné tempo rastu, aj keď v porovnaní s rokom 2017 by mala zaznamenať mierne spomalenie. Uviedla to Európska komisia (EK) vo svojej jarnej makroekonomickej prognóze. S ďalším spomalením rastu počíta EK v roku 2019, stále to však bude dostatočné tempo, čo je podľa Bruselu potrebné využiť na uskutočnenie nevyhnutných reforiem.

Európska komisia odhaduje, že tento rok dosiahne ekonomika eurozóny rast na úrovni 2,3 % po 2,4-% raste v minulom roku. Ten znamenal 10-ročné maximum. S ďalším spomalením rastu počíta EK v roku 2019, keď by mal dosiahnuť 2 %.

Podľa predstaviteľov EÚ je práve teraz ideálny čas na urýchlenie ekonomických reforiem, dokiaľ si ekonomika udržuje výrazné tempo rastu. "Riziká pre budúci rast sa zvýšili," uviedla EK, pričom k nim zaradila nestabilitu na finančných trhoch či rýchlejší rast úrokových sadzieb v USA, ale najmä rastúci protekcionizmus.

"Najväčším rizikom pre momentálne priaznivý výhľad je protekcionizmus, ktorý sa nesmie stať novým pravidlom," povedal komisár Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici. Jeho vyjadrenia smerovali najmä voči USA a politike prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa prostredníctvom dovozných ciel snaží zlepšiť pozíciu amerického priemyslu. "Jednoznačne je to eskalácia protekcionizmu v medzinárodnom obchode, ktorá predstavuje riziko pre vyhliadky svetovej ekonomiky," dodala EK v najnovšej prognóze.

Európska únia sa usiluje vyrokovať s USA permanentné vyňatie spod dovozných ciel na oceľ a hliník, problémom však je, že dôsledky takýchto ciel na iné exportné krajiny, ako napríklad Čínu, by stále mohli európsku ekonomiku poškodiť, upozornila EK.

K ďalším rizikám radí Európska komisia geopolitické napätie v rôznych oblastiach sveta, ako aj neisté výsledky rokovaní o odchode Británie z Európskej únie.