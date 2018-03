Americké clo na oceľ sa míňa účinkom,SR by poškodilo, keby sa týkalo áut

dnes 9:46 -

USA nateraz pozastavili platnosť 25-% cla na oceľ pre EÚ, no pokiaľ by takto zaťažili európske autá, slovenskú ekonomiku to ovplyvní veľmi negatívne. To aj napriek tomu, že Spojené štáty nepatria k našim najväčším obchodným partnerom. V diskusnej relácii na Tablet.TV to vyhlásil Peter Baláž z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

„Samotná oceľ a jej vývoz do USA nie je pre slovenskú ekonomiku hrozbou, aj keby sa zvýšili clá. Pokiaľ sa však započítajú autá vyrobené na Slovensku, ktoré sa vyvážajú pod nemeckou vlajkou, tak by americké clá znížili slovenské HDP o 0,7 %,“ zdôraznil Baláž.

Hoci USA uvaľujú clá, globálna obchodná vojna podľa Baláža napokon nehrozí. „Bol by to zbytočný konflikt bez víťaza. Najsilnejšie ekonomiky musia rokovať, aby sa odstraňovali prekážky obchodu a vytvoril sa priestor, aby sa lepšie využívali domáce komparatívne výhody,“ povedal Baláž.

Americké clá na dovoz ocele a hliníka vstúpili do platnosti v piatok 23. marca, pričom na oceľ uvalili USA 25-% clo a na hliník clo na úrovni 10 %. Baláž tvrdí, že sa míňajú účinkom. „Kanada a Mexiko dodávajú vyše štvrtiny ocele, no na nich sa clá nemôžu uplatniť, lebo sú spolu s USA v Severoamerickej zóne voľného obchodu (NAFTA). V prípade EÚ sa účinnosť dočasne pozastavila. To sa týka aj ďalších 9 krajín, ako je Južná Kórea a Japonsko, čo sú významní americkí spojenci. Opatrenie malo byť zamerané proti Číne, no tá už skôr obrátila tovarové toky inam,“ vysvetlil Baláž.

Čína, ktorá je najväčším producentom ocele na svete, vyviezla minulý rok 75,43 milióna ton produktov z ocele. Čínske ministerstvo obchodu v pondelok (26.3.) uviedlo, že Peking je ochotný posilniť komunikáciu a koordináciu s EÚ s cieľom riešiť problém, ktorý vznikol zavedením dovozných ciel zo strany USA. Zároveň dodalo, že ochranárske opatrenia situáciu len zhoršia.