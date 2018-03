SR a Poľsko postavia nový cestný hraničný most medzi Trstenou a obcou Chyžné

dnes 12:46 -

Slovensko a Poľsko uzavrú dohodu o výstavbe cestného hraničného mosta cez rieku Jelešňa medzi Trstenou a obcou Chyžné na spoločnej štátnej hranici. So zámerom zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky súčasný nevyhovujúci most bude zbúraný a na jeho mieste vznikne nový most spájajúci slovenskú cestu prvej triedy I/59 a poľskú cestu č. 7. Vláda SR v stredu schválila návrh na uzavretie uvedenej dohody, predložený ministrom dopravy a výstavby Arpádom Érsekom. Finančné prostriedky na výstavbu nového mosta namiesto existujúceho vo výške 400 tis. eur sú podľa rezortu dopravy zabezpečené v rozpočte Slovenskej správy ciest a budú čerpané v roku 2019.

"Z protokolu zo spoločnej prehliadky hraničného mostu cez rieku Jelešňa medzi obcami Trstená a Chyžné na slovensko-poľskej štátnej hranici vyplýva, že most je v nevyhovujúcom stave. Most spájajúci cestu I/59 na Slovensku so štátnou cestou č. 7 v Poľsku s prihliadnutím na dobu užívania a prísnejšie vodohospodárske požiadavky nie je možné opraviť, ale len rozobrať a postaviť na tom istom mieste nový," informovalo ministerstvo dopravy v predkladacej správe k návrhu na uzavretie dohody. Z tohto dôvodu sa obe krajiny rozhodli uzavrieť dohodu o výstavbe nového mosta. Návrh textu dohody bol odsúhlasený s poľskou stranou na úrovni expertov pre cestnú infraštruktúru na spoločnom rokovaní 28. apríla 2017 v Krakove.

"Nový hraničný cestný most bude mať parametre umožňujúce dopravu osobných a nákladných vozidiel bez obmedzenia. Výstavbou mosta sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky a zároveň sa bude minimalizovať hrozba uzavretia hraničného priechodu pre medzinárodnú cestnú dopravu," uviedol rezort dopravy.