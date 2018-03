dnes 11:16 -

Nemecký priemysel potrebuje poznať jasné obrysy brexitu do októbra tohto roka, inak by mohlo dôjsť k narušeniu výroby. Upozornila na to Federácia nemeckého priemyslu (BDI).

"Firmy potrebujú mať do októbra jasnosť, aby mohli plánovať výrobu," vyhlásil šéf BDI Joachim Lang. Zdôraznil, že firmy na obidvoch stranách Lamanšského prielivu sa potrebujú zorientovať. Potrebujú vedieť, ktoré pravidlá budú platiť v zahraničnom obchode, doprave a aké regulácie ich čakajú.

Británia má formálne opustiť Európsku úniu (EÚ) 29. marca 2019, ale obe strany sa v zásade dohodli na prechodnom období do konca roku 2020, počas ktorého bude naďalej platiť väčšina existujúcich zákonov.

Vyjednávači EÚ a Británie sa však zatiaľ nedohodli na tom, čo bude nasledovať po skončení prechodného obdobia, keď Británia stratí prístup k niektorým častiam jednotného trhu. Brusel zatiaľ len opakovane upozornil Londýn, že si nemôže "vyberať hrozienka z koláča", teda užívať si výhody spoločného trhu a odmietať povinnosti s tým spojené.

Lang povedal, že britská vláda musí poskytnúť jasnú a záväznú odpoveď na doterajšie návrhy EÚ. Obe strany by sa podľa neho mali snažiť o tesné partnerstvo. Británia sa však musí sama rozhodnúť, či zostane silným partnerom európskeho bloku. "Hodiny tikajú," pripomenul.

Európska únia už ponúkla Británii dohodu o voľnom obchode, ale nie v takom rozsahu, ako Londýn dúfal. Predstavitelia bloku tvrdia, že nemôžu ponúknuť viac, pretože britská vláda chce odísť z jednotného trhu aj z colnej únie.

Londýn a Brusel dúfajú, že budú mať jasnú predstavu o ich budúcom vzťahu do októbra, hoci akákoľvek dohoda bude dokončená až potom, keď Británia opustí EÚ.