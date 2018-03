Gazprom odmieta obnoviť dodávky plynu na Ukrajinu, tvrdí Naftogaz

dnes 18:01 -

Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom na stretnutí s predstaviteľmi ukrajinskej energetickej firmy Naftogaz dala najavo, že odmieta obnoviť dodávky na Ukrajinu, ako to v decembri prikázal Arbitrážny inštitút Štokholmskej obchodnej komory. Okrem toho Gazprom odmietol potvrdiť, či uhradí 2,6 mld. USD, ako to arbitrážny súd prikázal vo februárovom rozhodnutí v spore o prepravu plynu. Uviedla to spoločnosť Naftogaz v tlačovej správe, ktorú v utorok poskytla agentúre SITA.

Gazprom na stretnutí so zástupcami Naftogazu navrhol zmluvy zmeniť alebo ich zrušiť s cieľom anulovať rozhodnutia arbitrážneho súdu, konštatuje sa v tlačovej správe. Naftogaz s návrhmi Gazpromu nesúhlasí. "Odmietanie Gazpromu uznať platné arbitrážne rozhodnutia medzinárodne rešpektovaného arbitrážneho inštitútu vážne spochybňuje dôveryhodnosť Gazpromu ako partnera pre európske plynárenské odvetvie," vyhlásil obchodný riaditeľ Naftogazu Jurij Vitrenko. Gazprom a Naftogaz sa dohodli, že sa stretnú na ďalších rokovaniach v apríli.